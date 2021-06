El Jerez Industrial ya prepara la final por el ascenso frente al Balón de Cádiz en Arcos

Cuenta atrás en el Jerez Industrial para pelear por su ansiado ascenso a División de Honor, una gesta que todos quieren dedicar a su presidente Pedro Garrido, fallecido hace unas semanas en un accidente laboral en Rota.

Los de Javi Rivas se enfrentan el sábado (19:00) en el Antonio Gallardo de Arcos al Balón de Cádiz, el equipo con mejor coeficiente según el número criterio marcado por la Gaditana. De este modo, a los jerezanos sólo le vale ganar para dar el salto de categoría. Los amarillos subirían si tanto el choque como la prórroga terminan en tablas.

El club blanquiazul ha tenido que acatar la decisión de la Gaditana de implantar esta medida con deportividad, pero para nada la comparte y así se lo ha transmitido a los dirigentes federativos en las últimas tomas de contacto que han mantenido. Se consideran perjudicados y estiman que los dos equipos no llegan en igualdad de condiciones a esta finalísima.

Desde la directiva apuntan que "las normas de competición dicen que son claras, pero no nos parece justo. No podemos hacer nada. Sabemos que sólo nos vale el triunfo, nuestros jugadores y aficionados están muy enchufados y esperamos lograr el objetivo".

Las entradas de la final

Ambas entidades han recibido 500 entradas a cinco euros, la industrialista las pone a la venta en la tarde de este miércoles de siete a nueve en la secretaría del club en el campo de La Juventud. Ha reservado un número importante para los socios, que pueden retirar un máximo de dos hasta este jueves.

El resto de aficionados pueden pasar también por La Juventud para comprar localidades (un máximo de dos también) y las podrán retirar en función de la disponibilidad. Si el viernes restan entradas por vender, el club las sacará a la venta.

La directiva industrialista se ha puesto en contacto con representantes del Balón para pedirle entradas en el caso de que ellos no las vendiesen todas, pero saber si pueden contar con algunas más deben esperar.

Los dos clubes, para evitar problemas y cumplir con las medidas sanitarias anti-Covid y de seguridad, deben entregar a la Federación un listado con el número de entradas vendidas y los datos de los aficionados que las compren.

"Las entradas que nos han concedido son pocas porque tenemos muchas peticiones y nuestros socios y aficionados se están volcando para apoyar al equipo en esta cita histórica. Hay mucha demanda y nos estamos viendo desbordados", apunta Fernando Moscosio.

Plano deportivo

En el plano deportivo, Javi Rivas, técnico industrialista, sigue entrenando con sus hombres en La Juventud de cara a su puesta a punto y atando todos los cabos para intentar sacar adelante una final que deben ganar para lograr el deseado objetivo.

El equipo blanquiazul perdió el domingo ante el Chiclana Industrial por 2-1 en una cita en la que ya no se jugaba nada y puso fin una racha de seis triunfos seguidos. A ese enfrentamiento, faltaron jugadores y en todo momento los técnicos buscaron reservar a otros para evitar lesiones de cara a la final.