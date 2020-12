El Jerez Industrial prepara su maratón de encuentros

La trayectoria del Jerez Industrial esta temporada está marcada especialmente por el coronavirus. La plantilla blanquiazul ha vivido la peor cara de la pandemia y ahora paga sus consecuencias.

Con bastantes partidos aplazados, el plantel del Juanjo Durán tiene doce puntos y se ha quedado sin vacaciones y en apenas diez días debe disputar cuatro encuentros para llegar al inicio de la segunda vuelta a comienzos del próximo mes de enero con el calendario al día.

De momento, este domingo se tenía que enfrentar a la Roteña en La Juventud, pero la cita ha sido aplazada por segunda vez por culpa del Covid. Los jugadores rojillos aún están algunos confinados y la Gaditana ha dado el visto bueno a última hora. En un principio, hasta el miércoles por la mañana comunicó ambos clubes el nombre del colegiado.

Ese encuentro, si la Gaditana da el visto bueno, ambas escuadras se han puesto de acuerdo para disputar el próximo 7 de enero en La Juventud (20:00). Antes, le quedan deberes. El miércoles día 30 se desplaza a El Torno para enfrentarse al equipo de Toni López a las y siete y media (jornada segunda) y el 3 de enero recibirá al Recreativo Portuense a las doce (jornada tercera).

El día 10 de enero, se enfrentará en Sanlúcar al Algaida en el primer encuentro de la segunda vuelta de la competición.

Juanjo, resignado

Juanjo Durán, técnico industrialista, intenta ponerle al mal tiempo buena cara y admite: "Pocos equipos se han visto tan afectados como el nuestro, que hasta tuvimos que parar durante un par de semanas. Una semana más nos hemos quedado sin competir. Aquí, sabemos cuándo jugamos, pero no cuándo nos va a tocar jugar. La preparación no está siendo la idónea pero, aún así, los chavales están con muchas ganas y tienen ilusión. Ya no depende todo de ti, también hay que contar con los rivales y, las circunstancias son distintas".

A pesar de todo, el equipo suma ya doce puntos y encadena tres victorias seguidas, la última en el derbi ante el filial del Xerez DFC. "Todo lo que nos sucedió al inicio de la competición nos marcó y, además, casi no hicimos ni pretemporada. Todo eso se vio reflejado en los resultados y empatamos tres partidos. Ahora, cuando el equipo está un poquito más rodado, los marcadores nos están favoreciendo y esperamos que la racha siga adelante".

Los tres triunfos consecutivos confiesa Juanjo que "nos han dado vida y tranquilidad. Sin la preparación que todos queríamos no podíamos estar al mismo nivel del resto y nos generó presión, tensión y nerviosismo y eso luego se veía reflejado en el terreno de juego. Ahora, todavía no estamos bien pero sí que hemos mejorado, aunque tenemos el gran problema del campo, parece que jugamos todas las semanas de visitantes. Hemos pasado por La Juventud, Picadueñas, La Granja, La Canaleja... Una locura... Hemos ganado confianza y con todos estos encuentros que vamos a disputar ya sí que nos pondremos al mismo ritmo aunque sin vacaciones".

Buena plantilla

La plantilla ha cambiado bastante desde que comenzó la temporada por diferentes motivos. Ahora mismo, el preparador blanquiazul no esconde que "se nos ha quedado un poquito reducida pero estoy contento. El gran problema es que tengo a bastantes jugadores lesionados, entre ellos a Kevin, Nico Carrasco o Sergio Narváez, que son importantes, nos dan un plus. El caso de Sergio, por ejemplo, es el más claro. Sólo hemos podido disfrutarlo en un partido, en Chipiona, porque ya en Trebujena se lesionó a los veinte minutos".

Sobre los encuentros consecutivos que debe afrontar y lo que espera de ellos, subraya: "Es un tramo duro. El partido con la Roteña no lo jugamos por el Covid, luego nos toca El Torno, que es un campo complicado, y la cita con el Portuense es una incógnita por el escenario. No sabemos si será en La Juventud o en césped artificial. Si volvemos a casa, estaremos contentos pero nos encontraremos con que no habremos pisado el campo ni un día".

Al 2021, le pide "salud para todos porque con salud todo se logra y que volvamos a la normalidad. Ha sido un año muy complicado y lo que queremos todos es que todo vuelva a ser como antes y que podamos disfrutar de este deporte. En estas categorías no vivimos de esto y lo hemos pasado muy mal".