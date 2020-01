El Jerez Industrial quiere quitarse una espinita

Y es que son 32 los puntos que separan a ambas escuadras . Primero y líder indiscutible contra penúltimo clasificado. No obstante, el Bazán, que no gana desde el 13 de octubre, ha encadenado tres jornadas seguidas puntuando : Tesorillo y Barbate a domicilio y San Bernardo en casa. Así que, confianzas las justas.

El Jerez Industrial regresa a La Juventud para recibir al Grupo Empresa Bazán , rival estos últimos años de los blanquiazules por el ascenso y que esta temporada se las va a ver y desear para no descender a la Segunda Andaluza.

Protagonista

Juanjo Durán: "Es un partido trampa"

El entrenador del Jerez Industrial no se fía a pesar de la mala clasificación del Bazán: "Nos enfrentamos a un rival bastante necesitado y que vendrá a La Juventud con ganas de revertir la situación en la que se encuentra lo antes posible para salir de los puestos de abajo lo antes posible. Es un rival que con respecto a la primera vuelta ha cambiado bastante porque tiene otro entrenador y ha fichado a bastantes futbolistas nuevos. Aún así, siguen de otros años Javi Muñoz, Cocerría, Otero... futbolistas con bastante experiencia en la categoría y que estos años atrás formaban la columna vertebral del Bazán que luchaba por el ascenso".

Juanjo afirma que "tenemos una espinita clavada porque ha sido el único equipo que nos ha ganado esta temporada y tenemos muchas ganas de ganarles, también para mantener la distancia con el quinto". Aunque advierte: "Es un partido trampa y si no le damos intensidad y no estamos concentrados podemos pasarlo mal y sufrir. Saber que hay que competir, no relajarnos y hace lo que hacemos siempre. El Bazán tiene futbolistas contrastados en la categoría".