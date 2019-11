El Jerez Industrial repesca a Félix

El Jerez Industrial CF ha hecho oficial el regreso de Félix, delantero fichado el pasado verano y que estaba cedido en El Torno, ante las continuas bajas en la plantilla blanquiazul. El club industrialista anunció que ha "decidido repescar al jugador Félix Ramírez Barba para reforzar la línea de ataque de nuestro club. El joven jugador jerezano, muy querido por la parroquia industrialista, vuelve para ponerse nuevamente bajo las órdenes de Juanjo Durán tras su paso por el CD El Torno, donde ha sido uno de los jugadores más destacados del conjunto amarillo. Desde el club le deseamos los mayores éxitos deportivos y personales para esta temporada ¡Bienvenido a tu casa Félix!".

El Jerez Industrial ya ha cursado la ficha a Félix, que de esta forma podrá debutar con la casaca blanquiazul en la visita al Tesorillo. Como quiera que el club blanquiazul tenía cubiertas las 25 fichas, para dar de alta a Félix ha tenido que dar una baja y el sacrificado ha sido Joseca, delantero que no estaba entrando en los planes de Juanjo Durán y que no jugaba desde la visita al Puerto Real en la 8ª jornada. Joseca, que ya no aparece en la relación de futbolistas del Jerez Industrial en la Federación Andaluza de Fútbol, ha jugado cuatro de los 11 partidos disputados, tres como suplente y uno como titular.