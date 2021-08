El Jerez Industrial sufre en Trebujena la segunda derrota de la pretemporada

Javi Rivas: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos"

"No esperaba que fuéramos a acusar tanto el partido del jueves. Hemos tenido varias ocasiones en la primera parte y luego en un error en cadena garrafal han metido el gol, se han crecido, han estado mejor posicionados, nos han ganado todos los duelos, se han hecho dueños del campo y han tenido más ganas. En la segunda, jugadores que no fallan entregas a 10 o 15 metros han fallado y no hemos dado más de dos o tres pases seguidos. No hemos circulado bien el balón e incluso nos han podido hacer algún que otro gol".

"Sin ser dueños del juego no hacer nada del otro mundo sí hemos tenido tres ocasiones muy claras, un remate bajo palos que se ha ido fuera y un uno contra uno con el portero. Ellos se han encontrado con el gol en un error garrafal que no es digno de esta categoría, es su Trofeo, no hemos sabido leer el partido. Le damos la enhorabuena al Trebujena y le deseamos suerte en la Liga y nosotros, a corregir errores y a continuar porque ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos"

"Hasta ahora hemos ido regulando minutos, tenemos partido miércoles y sábado, un día más de descanso y lo notaremos y a partir del partido del Portuense tendremos que perfilar un poquito más el once inicial y darle continuidad a los jugadores".