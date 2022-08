El Jerez Industrial suma la tercera victoria de la pretemporada

El Jerez Industrial saldó con victoria un nuevo partido de pretemporada. Los de Alberto Vázquez se impusieron al Sherry Atlético en La Canaleja por dos goles a cero con tantos de Eu y Geraldo y suman tres victorias esta pretemporada: Espera (0-3), El Torno (3-5) y Sherry Atlético.

Tras el encuentro, el centrocampista blanquiazul Fali Calvo resumía el duelo: "Ha sido un partido para seguir cogiendo ritmo, confianza y rodaje. En la primera parte los compañeros han estado muy bien y en la segunda parte nos hemos encontrado más cómodos con el balón, hay que corregir todavía cosas, pero en tareas defensivas y ofensivas hemos estado bien".

Primer fichaje del equipo de cara a la temporada en Primera Andaluza, Calvo asegura que "me estoy adaptando bastante bien, los compañeros me han acogido muy bien y el cuerpo técnico me da mucha confianza. Eso hace que te motives para seguir trabajando".

Opina que el equipo se está adaptando rápido a lo que quiere Alberto Vázquez: "El míster tiene claro lo que quiere hacer con el equipo, estamos captando bien y dando el callo en estos partidos. Ahora tenemos el viernes un partido contra un rival de categoría superior y creo que va a ser una buena prueba para nosotros".

En efecto, el próximo partido de los industrialistas será este viernes a las 20:30 horas en el Pedro Garrido contra el Xerez DFC, encuentro que homenajeará a Pedro Herrera, exdirectivo industrialista.

Además, los de Alberto Vázquez tienen que afrontar dos encuentros más contra el Chiclana y el Rota, los días 31 de agosto y 2 de septiembre, ambos a domicilio.