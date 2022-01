El Jerez Industrial, a por la tercera victoria consecutiva ante el Castilleja

El Jerez Industrial cierra la primera vuelta en el Grupo 1 de la División de Honor recibiendo este domingo a partir de las doce del mediodía al Castilleja con la intención de sumar por primera vez en la temporada tres victorias consecutivas. El triunfo supondría para los de Javi Rivas dar un paso adelante en su pugna por eludir el descenso a Primera Andaluza y cerrar la primera mitad de la temporada con grandes sensaciones tras las victorias ante el Algabeño y la Lebrijana.

En efecto, por segunda vez esta temporada el equipo blanquiazul suma dos triunfos seguidos y ahora busca una tercera victoria que les situaría con 24 puntos y en disposición de afrontar una segunda vuelta con mejores garantías para lograr el objetivo de la permanencia.

Tras el importante triunfo ante un rival directo como es la Lebrijana, los de Javi Rivas se miden ahora a un Castilleja que no conoce la derrota fuera de casa esta temporada. Los sevillanos ocupan la octava plaza con 27 puntos y han sumado más puntos a domicilio (14) que en su feudo (13), ganando en campos tan difíciles como Montilla, Cabra y Espiel. De cualquier modo, el nuevo año no le está sentando nada bien, llega al Pedro Garrido tras perder sus dos últimos partidos en casa con Arcos y Lebrijana y no gana desde el pasado 12 de diciembre.

Juanjo, alta en los blanquiazules

Javi Rivas recupera para el choque de este domingo a Juanjo, que cumplió un partido de sanción en Lebrija y David Velázquez, que se tuvo que marchar tras las primeras jornadas por asuntos laborales, se ha incorporado a los entrenamientos y estará disponible para el técnico en pocas semanas.

El entrenador portuense está contento con la dinámica que ha iniciado su equipo en las dos últimas semanas y espera cerrar la primera vuelta con un nuevo triunfo: "Los jugadores están muy concienciados con la situación en la que estamos, hemos tenido la recompensa del trabajo en estos dos últimos partidos, psicológicamente hemos ganado entereza y estamos intentando que el estado de euforia no nos juegue una mala pasada, pero el camino sabemos que es este, trabajar cada día".

Rivas admite que "con las nuevas incorporaciones el equipo ha notado un plus de calidad. Estamos logrando que el equipo sea un poco más compacto a la hora de las transiciones, que no nos desarmemos tanto entre línes. El equipo lo llevó a cabo, sobre todo en Lebrija, estamos jugando muy serios y en los entrenamientos los mismos jugadores comentan que vienen con otra ilusión y otras ganas. Nos hemos enfrentado a todos los equipos y vemos que podemos seguir creciendo como equipo, madurando, sabiendo que no es fácil".

Pero Rivas advierte de que no hay nada conseguido y que "si nos dormimos caemos al descenso. El Castilleja es un equipo que no ha perdido ningún partido fuera de casa, tiene futbolistas que han jugado en superior categoría y el club estuvo hace poco también en Tercera. Sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a intentar darle los tres puntos a la afición y seguir creciendo, que es nuestro objetivo”.