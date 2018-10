Jerez Industrial: un inicio en modo diesel

El Jerez Industrial ha comenzado la temporada un tanto dubitativo. Tras los primeros cuatro partidos, el conjunto industrialista ha sumado 7 puntos, gracias a las victorias en las dos primeras jornadas y al empate del pasado fin de semana en Alcalá del Valle, pero son cinco menos que la temporada pasada a estas alturas de campeonato. Los de Paco Cala se han enfrentado a dos equipos recién ascendidos -Ubrique y Alcalá- y uno de los favoritos al ascenso, el Chiclana, ya ha pasado por La Juventud, de donde se llevó los tres puntos. El cuadro blanquiazul inició la temporada con buen pie venciendo al Ubrique, aunque dejando algunas dudas en defensa. No obstante, los jerezanos solventaron el encuentro por dos goles a cero y perdonando algún gol más. En la segunda jornada, tocó visitar al Recreativo Portuense, un conjunto que esta temporada de nuevo luchará por salvar la categoría de manera holgada. El Jerez Industrial acudió al partido plagado de bajas, pero aún así sacó adelante el encuentro por cero a dos gracias a los tantos de Pascu y López. Luego han llegado los dos tropiezos. El primero, en casa ante el líder, un Chiclana que se llevó los tres puntos gracias a una buena acción en ataque en la primera mitad y a una segunda en la que capeó el temporal, surgiendo la figura de su portero, que detuvo un penalti a Jesús Vega. El último compromiso fue en casa del Alcalá, otro recién ascendido. Los industrialistas se pusieron por delante en dos ocasiones gracias a los tantos de Pascu y otro ya postrero de Salvi. Sin embargo, el cuadro serrano empató a cinco minutos del final, dejando un sabor amargo en la expedición industrialista. Después de estas primeras cuatro jornadas, el Jerez Industrial es quinto en la clasificación empatado a siete puntos con el Vejer (cuarto), Ubrique (sexto), Villamartín (séptimo) y Recreativo Portuense (octavo). El Chiclana, líder con todos los partidos ganados, está a cinco puntos, mientras que el Balón suma 10 y el Bazán 8. La situación sería preocupante si ascendiera el campeón, pero queda atenuada al dirimirse el ascenso en un ‘play-off’ al que se clasificarán los cuatro primeros. No obstante, el inicio de Liga del Jerez Industrial contrasta con el de la pasada temporada. A estas alturas, el equipo que por entonces entrenaba Juan Pedro Ramos era líder con cuatro victorias en los cuatro primeros partidos Hace un año, el Jerez Industrial comenzó la campaña como un cohete venciendo 1-5 a la Roteña en el Puntas Vela -curiosamente el equipo que terminó ascendiendo- y acto seguido al Tesorillo (2-0). Tras el partido en Guadiaro, los jerezanos sumaron tres puntos más al derrotar 3-1 al Chipiona y aún llegaron dos victorias más en Jédula (1-4) y contra el San Fernando B (2-0) antes de la primera derrota, precisamente también contra el Chiclana (1-0). En esas cuatro primeras jornadas, los industrialistas habían anotado 13 goles (tres del 3-0 por la alineación indebida del Guadiaro) y encajado dos, números que también contrastan con los seis a favor y tres en contra actuales. Los de Paco Cala tienen esta domingo (10:00 horas) una oportunidad inmejorable de sumar tres nuevos puntos. Los jerezanos visitan al colista de la clasificación, un Algeciras B que no sabe todavía lo que es puntuar esta temporada aunque tres de sus cuatro derrotas han sido por la mínima.