El Jerez Natación Máster, campeón de Andalucía de piscina larga y de la Liga Andaluza

Mientras tanto, Álvaro Rodríguez Marcano (200 braza), Beatriz Pérez (100 libres) y los Relevos 4x100 estilos y libres femeninos compuestos por Karin Potter, Lola Polonio, Dianne Newsome, Patri Marín y Laura Morala batían respectivos récords andaluces, dando un plus de motivación al equipo. En la última jornada, los jerezanos llegaban con una importante ventaja que, en una reñida pelea, se mantuvo hasta el final, ya que no se falló en ninguna prueba.

La segunda jornada fue excepcional. El resto de equipos no pudo seguir al Jerez Master, que no fallaba y se mostraba muy serio, sin apenas descalificaciones. El 200 estilos y el 100 espalda daban una remontada express que se fue consolidando durante todo el día, mientras Sevilla y Huelva peleaban, en una magnifica contienda de puntos y de récords, por acercarse a Jerez.

El Jerez Natación Máster se ha proclamado este pasado fin de semana campeón de Andalucía de piscina larga , un logro que no obtenía desde el año 2017. Por segundo año consecutivo, el equipo jerezano se ha adjudicado la Liga Andaluza , siendo primero en las siete citas puntuables, consiguiendo un récord sin precedentes en las piletas andaluzas.

Protagonistas

Alejandro Ucha: "En julio en Las Palmas, a poner el broche"

El vicepresidente del Jerez Natación Master feliz, orgulloso de los suyos: "Un objetivo más y una alegría para nuestros deportistas y nuestra ciudad. Campeonato trampa, no podíamos perder la ventaja de la liga y había ilusión por ganar el andaluz de piscina larga después de 5 años. El equipo es muy combativo, muy constante y hay mucha calidad. Estamos en una nube, no paran y es sorprendente lo de esta temporada. Nos vamos a Las Palmas en julio a poner el broche, aunque no será fácil, con esta gente estaremos arriba".

Iván Franco: "Llegamos frescos al final"

Uno de los técnicos y jefe de relevos explicaba la estrategia del cuadro técnico: "Montamos tres equipos, uno por día, y llegamos más frescos al final. Los relevos 4x100 son muy duros, y hemos hecho muchas rotaciones, que en otras ocasiones son muy complicadas realizar. El compromiso ha sido máximo y es una alegría tremenda cerrar así la temporada andaluza. En lo más alto”.