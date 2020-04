Jerez acumula siete domingos sin fútbol por el coronavirus

Siete domingos sin fútbol en Jerez. 49 días sin que el balón ruede en los diferentes campos de la ciudad. Seis jornadas suspendidas en Tercera, División de Honor y Primera Andaluza. Los aficionados de Xerez DFC, Xerez CD, Guadalcacín y Jerez Industrial llevan ya más de mes y medio sin ver en acción a sus jugadores por la situación de alerta sanitaria debido al Covid-19.

El silencio se apodera de Chapín, La Granja, La Juventud y el Antonio Fernández Marchán, escenarios que cada fin de semana se convierten en 'templos' para una hinchada que echa de menos disfrutar de sus equipos. Lo grave es que van a tardar en volver a hacerlo.

La Española ha anunciado que las ligas en Segunda B y Tercera se dan por finalizadas sin descensos y con un 'play-off exprés', la Andaluza no se ha pronunciado aún sobre las suyas y los clubes esperan impacientes el regreso a una actividad diaria que no será igual. Se enfrentan a un panorama incierto, marcado por la inquietud y la preocupación tanto a nivel deportivo como económico. No hay fútbol, no hay ingresos.

En Tercera División, el Municipal de Chapín tendría que albergar este domingo un atractivo Xerez DFC-Sevilla C, un duelo entre dos equipos que en el momento del parón se encontraban en un buen momento y luchando por un puesto en la fase de ascenso.

El equipo de Uribe, tercero con 55 puntos, no compite desde que el pasado 8 de marzo se impuso en el Municipal por 2-0 al Xerez CD en el derbi. Luego, los azulinos tendrían que haber jugado contra Lebrijana, Córdoba B, Betis Deportivo, Ceuta y Conil.

Por su parte, el Deportivo, desde que cayó en el Municipal no se ha podido enfrentar a Antoniano en La Granja, Rota, Écija, Pozoblanco y Gerena. Este domingo tendría que desplazarse hasta Puente Genil para medirse al Salerm en el Manuel Polinario. Los de Juan Carlos ocupaban la 17ª plaza con 29 puntos.

En División de Honor, el Guadalcacín debería viajar hasta Córdoba para jugar contra el Espeleño y no tendría cita en el Antonio Fernández Márchan. Los de Galiano, fuera de todo peligro con 30 puntos, no se han podido ver las caras desde que el 8 de marzo cedieron ante el Atlético Onubense por 2-0 al Chiclana CF, Torreblanca, Isla Cristina, Algabeño y Cabecense.

Por último, las cosas no son diferentes para el Jerez Industrial, segundo con 54 puntos en Primera Andaluza. Tras empatar a cero en La Juventud ante el líder Puerto Real, los blanquiazules no han disputado sus encuentros frente a Tarifa, Ubrique, Villamartín, Tesorillo y San Bernardo. Este domingo, los de Juanjo Durán hubiesen recibido al Barbate.