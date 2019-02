"El Xerez DFC tiene jugadores que te resuelven los partidos"

–El Guadalcacín ha aguantado muy bien durante un tramo de la primera parte pero ¿luego se ha impuesto la lógica?

–Sí, creo que empezamos bien el partido, compitiendo bien con ellos las disputas y estábamos viendo en el banquillo que poquito a poco nos estaban ganando terreno. Y así ha sido. Hemos cometido desajustes no sólo ya en el gol sino en las jugadas anteriores, que estábamos intentando corregir, yendo a presionar bien a las bandas pero dejamos descubierto el centro del campo y a Casares le ha dado tiempo de hacer de todo, de controlar, de mirar y de golpear. Ha sido un golazo pero le ha dado tiempo de todo y con un jugador de estas características tenemos que estar muy encima, no podemos dejarle absolutamente nada. El equipo ha hecho un buen trabajo pero ellos tienen mucho potencial y de medio campo para arriba, un grandísimo equipo. Los chavales están un poquito cabizbajos, es normal, sabiendo que delante teníamos un equipo bastante bueno.

–Tras el primer cuarto de hora, ¿falla el físico?

–No, no creo. Ellos te aprietan, tienen un grandísimo equipo, un gran presupuesto, los jugadores que tienen te ganan partidos y así lo vienen demostrando. Es cierto que no están todavía metidos entre los cuatro primeros durante toda la temporada pero están ahí, cerquita de los cuatro puestos. El presupuesto lo dice todo. Jugadores como Bello, Casares, Adrián Gallardo, Colorado, Adri... Es que tienen dos equipos. Ya de por sí en pretemporada tenían un grandísimo equipo y ahora han firmado a cuatro o cinco jugadores más y es complicado medir las fuerzas así. Hemos intentado dar la cara y es cierto que no hemos tenido mucha presencia en ataque.

–Se veía a Fran peleando por los balones pero quizá faltaba alguien que acompañara.

–Sí, exactamente. Fran ha hecho un grandísimo trabajo y no hemos sabido aprovecharlo. Pero bueno, ellos también han estado bien, han estado serios y no hay nada que achacar a la derrota.

–¿Cómo se sigue afrontando una situación tan complicada?

–Por ellos, se trabaja por los jugadores, tampoco quiero irme. Los chavales están contentos y hay que aguantar la situación, viviéndola como se pueda y poco más.

–¿Ve al Xerez DFC al final de temporada entre los cuatro primeros?

–Presupuesto tiene de sobra para ello, que se meta o no se meta no se sabe. Hay buenos equipos luchando, llevan dos victorias consecutivas y tienen pegada. Pueden tener un día malo pero tiene jugadores que te ganan los partidos.