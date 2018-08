Joaqui "No perder en Chapín y mantener la portería a cero, claves"

El Xerez DFC se estrenó en Tercera División el pasado domingo ante el Sevilla C con un empate a cero. Uno de los protagonistas del encuentro fue Javi Tamayo con un remate al poste en el minuto 86 pero el partido tuvo otro nombre propio, Joaqui. El central de Chipiona fue de los futbolistas más destacados. Estuvo impecable atrás junto a Adri Rodríguez y demostró las ganas que tenía de seguir en este proyecto a las órdenes de Pepe Masegosa.

El central explica que "el encuentro nos dejó sensaciones agridulces porque tuvimos el triunfo con la oportunidad de Javi Tamayo en los últimos minutos pero fue importante terminar el primer partido con la portería a cero. A la larga, eso te va dando seguridad y confianza que es lo que hay que ir cogiendo. En líneas generales, terminé contento porque se hicieron muchas cosas bien, aun que hay que seguir mejorando y lo vamos a hacer".

Todos los equipos te plantan cara, están preparados físicamente como atletas para jugar bien al fúbtol"

Joaqui tiene experiencia en Tercera y tiene claro que "esta categoría no tiene nada que ver con la de la temporada pasada, aunque el grupo de División de Honor era fuerte. La diferencia es importante, ya todos los equipos están bien trabajados, estudian a los rivales, todos entrenan casi todos los días. Aquí, todos te plantan cara, se preparan físicamente como atletas para jugar bien al fútbol y te cuesta. Por muy buena plantilla que tengamos, en todos los partidos vamos a tener tramos en los que nos va a tocar sufrir y aguantar el tipo como podamos".

La pasada temporada, el equipo sólo cedió dos empates en casa y apuesta por hacer de Chapín "un fortín pero no es nada fácil, esa es la idea tanto por las características del campo como las de nuestra plantilla. Queremos hacernos fuertes en casa y perder el menor número de puntos posible y eso pasa por mantener la portería a cero como he comentado antes. Así sumas y en los primeros partidos es bueno coger confianza a partir de ahí. De nada sirve hacer un juego vistoso si luego te llegan dos veces y te la enchufan. Lo del año pasado no fue nada fácil porque es cierto que no perdimos pero nos costó muchísimo sacar algunos partidos adelante. Los números dicen que sólo empatamos un par de partidos pero no fue un paseo ni mucho menos. Esta campaña nos va a costar muchísimos tengamos enfrente al rival que tengamos, eso lo sabemos".

Bajo su punto de vista, esta temporada "la mitad de los equipos han hecho plantillas para estar arriba, hay ocho o diez que quieren subir y sólo hay cuatro plazas. La Liga es larguísima y va a ser complicado, no vamos a tener ni descanso".

A nivel personal, sí que se encuentra "satisfecho. Lo importante es el nivel físico y me encontré bien. Un central busca de salida encontrarse seguro y no cometer fallos. A medida que pasan los partidos vas ganando ritmo y más confianza y también soy exigente conmigo mismo. O te cuidas a muerte o no rindes en esta categoría. La pasada temporada, por ejemplo, no tuve suerte con mis problemas de salud. Hace justo un año que me operé y en unos días tengo la revisión. Me tienen que hacer pruebas y espero que todo salga bien. Estoy muy contento en el club, hice el esfuerzo para venir hace dos campañas y ahora estoy recogiendo el fruto del trabajo".