José Manuel Camacho, al menos dos meses de baja

Adri Rodríguez, listo para jugar y Bello será duda hasta última hora

Adri Rodríguez, centrocampista del XDFC que el pasado domingo no pudo terminar el partido ante el Cabecense tras recibir un fuerte golpe en la rodilla, ha superado sus molestias y podrá jugar en Lebrija. Por contra, Bello es duda por problemas musculares. Masegosa, entrenador xerecista, quiere ser optimista pero no se atreve a asegurar si va a poder contar con el extremo. "Adri lleva trabajando con normalidad desde el miércoles y espero que no tenga problemas para jugar, mientras que Bello no ha forzado y vamos a esperar hasta última hora, está renqueante. En estos momentos, no puedo asegurar si va a estar o no. La ventaja que tenemos es la de la convocatoria de dieciocho jugadores, va a entrar y a última hora tomaremos una decisión".