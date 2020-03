José Pérez Herrera es uno de los muchos jerezanos que trabajan fuera de la ciudad y que están obligados a cumplir la cuarentena lejos de la familia. El técnico del CD Ibiza, pese a que su equipo ocupa en la tabla una excelente segunda posición, coloca el aspecto deportivo en un segundo plano y se centra en el personal. Aboga por la unión de todos para salir juntos de la grave situación en la que se encuentra España por la alerta sanitaria provocada por el coronavirus.

A casi mil kilómetros de distancia, cuenta las horas para volver a abrazar a Claudia, su pequeña de seis años a la que echa muchísimo de menos, y a la que desde la distancia transmite información y pautas de conducta ante la situación.

Pérez Herrera está lejos de su familia pero tiene a otra parte con él. Comparte aventura en Ibiza con Libertad Reyes, psicóloga que suele trabajar con él en todos los equipos, y Txema Moreno, preparador físico que le acompaña desde su paso por el Atleti.

–¿Cómo lleva la situación a nivel personal?

–A nivel personal está claro que está siendo dura y parece que sólo acabamos de empezar. Pero bueno, lo importante es que estemos bien y sanos. Toca seguir siendo responsables quedándonos en casa y salir sólo para lo indispensable. De esta manera, ganaremos el partido más importante de la temporada entre todos cuanto antes, el Covid-19 es nuestro rival común.

–¿Y a nivel deportivo?

–Supongo que como la mayoría de equipos, con mucha incertidumbre. A nosotros nos pilló todo en un gran momento de forma y antes de un encuentro ante el líder que nos daba la oportunidad de poder recortar distancias. Ahora, estamos a la espera, creo que es la peor de las sensaciones que hay para cualquier persona, el no saber el qué va a pasar, cuándo va a terminar y cuánto va a afectar a todos los niveles. Pero hay que adaptarse a la situación y convivir con ello hasta que todo acabé lo mejor posible.

–¿Cómo trabaja y controla el plan físico entregado a los futbolistas?

–Hemos realizado y enviado un plan de entrenamientos de fuerza y resistencia para hacer en casa dentro de los límites que la situación requiere. Los jugadores, por su parte, nos envían individualmente y a diario un vídeo del trabajo realizado, así como el control del peso 2 veces a la semana. Además, interactuamos con ellos vía ‘WhatsApp’, videollamadas a nivel colectivo e individual, etc. Viene bien para reforzar y mantener los lazos, y sobre todo darles ánimo.

–¿Qué repercusión puede tener este parón de cara al final de temporada y al 'play-off'?

–Como decía antes, todo es una incertidumbre. Está claro que va a afectar a todos los equipos, en principio fastidia un poco más a los que nos encontrábamos en línea ascendente y a los que estaban o entraban en una dinámica negativa les da opción a reaccionar y refrescar sensaciones. En cuanto 'play-off' queda lejos, no lo sabemos. Es otra incertidumbre, no sabemos ni cuándo ni quién conseguirá acceder a esos puestos. Para nosotros conseguirlo sería un sueño, sería la primera vez en la historia del Club Deportivo Ibiza.

–¿Es optimista?, ¿considera factibles los planes de la Federación?

–La verdad es que queremos serlo y confiamos en que el estado de alarma finalicé lo antes posible para que dé tiempo a jugar los partidos pendientes. No parece fácil pero queremos pensar que sí, dicen que lo que se piensa se atrae, pues a ver si todos pensamos y actuamos para que se puedan recortar los plazos. Y por supuesto, pase lo que pase, tendremos que acatar la decisión de la Federación, si hay que terminar la temporada jugando en verano pues así lo tendremos a hacer. Es una situación extraordinaria para todas las partes, es la primera vez que estamos viviendo una situación así. Nos servirá para conocer nuevas opciones y especialmente aprender de los errores y aciertos.

–¿Cómo se afronta tener a la familia tan lejos?

–Es lo que peor se lleva, no poder estar con los tuyos en estos momentos tan duros y tan excepcionales para todos. Yo sobre todo echo de menos a mi hija Claudia, intentamos hacer videollamada cada día. Su pregunta siempre es la misma, "¿papi cuánto queda para que me recojas?" La verdad que es difícil, pero no queda otra, y contestarle de que es momento de tener paciencia y que cuando volvamos a poder estar juntos haremos todo lo que no podemos ahora. Los niños deben saber lo que ocurre, estar justamente informados a su manera y ser conscientes de que también deben ser responsables. Claudia con seis años, a su forma, entiende lo que sucede, es responsable con la higiene, y se enfada cuando se entera de que alguien ha salido a la calle aunque sea para comprar. Me lo cuenta todo.

–¿Cómo ha sido la adaptación a Ibiza y a ese nuevo grupo de Tercera?

–Aunque no lo parezca desde la lejanía, no fue fácil, pero con la ayuda del director deportivo Sergio Tortosa, también jerezano, fuimos dándole forma. Era un nuevo grupo para mí, lejos de casa, con una plantilla ya formada de antemano. Tuvimos un periodo de adaptación mutuo que no fue sencillo y aún así sacábamos los partidos adelante. A día de hoy, estamos muy contentos y orgullosos de nuestro equipo. Ir segundos en la clasificación, con sólo una derrota y ser el equipo menos goleado del grupo con quince goles encajados a pesar de ser una plantilla con muchos jugadores ofensivos son motivos para estar satisfechos. Es algo que hubiéramos firmado al comienzo.

–¿Cómo es el grupo Balear de Tercera?

–Es fuerte y competitivo, en el que cualquiera de los siete u ocho primeros tiene plantilla para estar en los cuatro puestos que permiten disputar la fase de ascenso. Lo que sí echo de menos aquí es el ambiente en la grada, es más frío que en el Sur. Sin embargo, me ha sorprendido positivamente la relevancia táctica, es un fútbol más trabajado tácticamente, sobre todo a nivel defensivo, cuesta mucho abrir los partidos. En el Grupo X existe más talento, más picaresca y hay más diversidad en cuanto a jugadores, pero también existe más desorden táctico respecto aquí.

–Un nuevo proyecto, un nuevo éxito...

–No nos podemos quejar hasta el día de hoy. Llevamos ya varios años en categorías semiprofesionales y profesionales entre Tercera División y Segunda División B y en todas hemos podido disfrutar de algo bonito consiguiendo los objetivos marcados. Esta temporada estamos en el camino, pero quedan muchas jornadas para confirmarlo cuando se restablezca todo esto y podamos seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que además es nuestro trabajo.