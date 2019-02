José Romero: "Estamos en una dinámica buena y hay que seguir trabajando"

José Romero, central del Atlético Sanluqueño, reaparecía la pasada jornada en El Palmar ante el San Fernando dejando atrás la lesión que le había mantenido en el dique seco. El defensa del Atleti se encuentra físicamente "muy bien, las molestias que tenía en el gemelo quedaron atrás y ya estoy disponible al cien por cien para que el míster cuente conmigo cuando lo crea oportuno", que podría ser este domingo en la visita a un Marbella que "ahora está en una buena dinámica, hace cuatro o cinco jornadas estaba peleando ahí con nosotros ahí abajo y lleva cuatro o cinco partidos muy bien, han conseguido salir de ahí abajo y nosotros intentaremos frenar esa buena dinámica que tienen".

José reaparecía ante el San Fernando pero lo hizo como delantero, obligado por el marcador. El defensa explica que acabó "contento por volver a jugar aunque fuesen cinco minutos, tuve que hacerlo de delantero porque es lo que demandaba el partido. La pena fue el resultado porque creo que lo más justo hubiese sido un empate, la verdad es que el equipo estuvo muy bien con balón. Creo que estamos en una dinámica buena y hay que seguir trabajando".

En efecto, al Atleti le duró muy poco la alegría por el empate de David Toro porque apenas seis minutos después llegó el 1-2: "La verdad es que sí, no podemos recibir tantos goles. El primero, vale; pero el segundo, después de haber hecho lo más difícil, empatar el partido, y en la siguiente jugada que te hagan el 1-2 creo que no nos lo podemos permitir en el estado en el que estamos. Tendremos que corregir esos detalles, intentar mejorar a partir de ahí". El segundo gol isleño fue polémico pero José Romero no busca excusas: "Es una carga ilegal a Pelón y no tendría que haber subido al marcador pero esto es fútbol, hay partidos que te dan y otros que te quitan. Hay que seguir".

La afición verdiblanca ya está preparando el desplazamiento a Marbella en autocar -salida el domingo a las 8:00 horas, 15 euros de precio y los interesados pueden apuntarse en la sede del club- y para los futbolistas es "muy importante que estemos arropados por nuestra afición, que siempre nos llevan en volandas y esperemos que el domingo le podamos dar una alegría".