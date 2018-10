Juan Benítez jugará el derbi

Buenas noticias para Juan Pedro. Juan Benítez podrá jugar el derbi ante el Cádiz B. El Comité de Competición de la Federación Andaluza ha aceptado parcialmente las alegaciones presentadas por el Xerez CD para evitar la sanción del delantero tras las dos amarillas que vio frente al Ceuta. El Comité ha dejado sin efecto la segunda cartulina que mostró Hidalgo Márquez al atacante.

La resolución detalla: "Visto el escrito remitido por el Xerez CD en el que solicita se dejen sin efecto disciplinario las dos tarjetas amarillas mostradas a su jugador Juan Benítez Ramos, alegando que el citado jugador no realiza las acciones descritas por el colegiado del partido en el acta arbitral, éste Juez Único manifiesta:

Necesitamos un triunfo ante el Cádiz B para ganar confianza, aunque el choque va a ser muy complicado"

Una vez visionado el contenido de las imágenes remitidas por el club recurrente, de las jugadas en cuestión, en la primera de ellas, se observa, con absoluta claridad, que el jugador objeto de amonestación realiza la acción descrita por el colegiado en el acta arbitral. En cuanto a la segunda amonestación, se observa, con absoluta claridad, que el jugador objeto de amonestación no realiza la acción descrita por el colegiado en el acta arbitral y por tanto al haberse quebrado en parte la presunción de veracidad de que goza el acta arbitral, Art. 27.3 del código disciplinario de la RFEF, este Juez Único acuerda estimar en parte dichas alegaciones, dejando sin efecto disciplinario la segunda amonestación mostrada al jugador objeto de reclamación".

Juan Benítez se ha mostrado feliz con la decisión. "Estoy contento porque es que no podía ser de otro modo, no hice nada, el jugador del Ceuta me hace falta por detrás, hasta me lo dijo. Me comentó que no entendía cómo me había expulsado el árbitro por eso. Lo malo es que ahora Competición le da la razón al club, pero los dos puntos los perdimos. Eso es como el gol, que no entró. Nos perjudicaron las decisiones y perdimos dos puntos. De todos modos, ya no podemos darle más vueltas a ese tema, hay que pasar página y centrarnos en el encuentro ante el Cádiz porque lo que sucedió ya no tiene solución. No merece la pena gastar energías pensando en el arbitraje ni en qué hubiese pasado de si no me llega a expulsar en esa acción".

Centrado ya en la cita del domingo, el delantero quiere ser optimista. "El partido va a ser complicado porque nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más difíciles de la categoría. Bajo mi punto de vista, hasta creo que puede ser más duro que el del Ceuta porque tienen jugadores jóvenes de calidad y elegidos para llegar al primer equipo. Tenemos ganas de dar una alegría a la afición y el equipo también necesita un triunfo para ganar confianza. No nos están saliendo las cosas como esperábamos".

A nivel personal, admite que "el gol me ha dado confianza. No empecé jugando por mi culpa, por motivos personales no pude entrenar la primera semana y era lógico que el míster no contara conmigo. Ahora, después de comenzar a trabajar junto a mis compañeros con normalidad, llevo dos partidos de titular. Ojalá siga confiando en mí y pueda seguir aportando mi granito de arena".