Juan Pedro se apunta a una campaña "con estabilidad"

El Xerez CD arranca la Liga mañana en Coria y Juan Pedro Ramos, técnico azulino, espera una temporada sin sobresaltos extradeportivos, para poder dedicarse única y exclusivamente a los que les gusta, competir.

El entrenador xerecista admite que "lo primero que espero es que haya estabilidad, que no tengamos problemas extradeportivos como el año pasado. Con esa base tan importante no renunciamos a nada, intentaremos ir creciendo como equipo, ir partido a partido y consiguiendo que todo el mundo entre en una buena dinámica de grupo para llegar a ser un bloque cada vez más competitivo, difícil en superar en cualquier campo y que, independientemente del resultado, de principio a fin demos la cara y seamos siempre duros".

El Deportivo cerró la pretemporada en Rota encajando una goleada (4-1) y 'El Pirata' pide calma y no ser pesimistas. "El partido fue uno más de pretemporada, lo que pasa es que al estar tan cerca del inicio de Liga te deja mal sabor de boca. Me hubiese gustado realizar un buen encuentro y llegar con buenas sensaciones a Coria, pero hay que analizar también que hicimos dos equipos, jugaron algunos chavales del filial y prácticamente no hubo ritmo de partido porque ellos hicieron muchos cambios. Hubo cosas que no nos gustaron pero también hubo cosas positivas, no hay que ser pesimistas. De las derrotas también se sacan conclusiones positivas, hay que aprender de los errores, salimos reforzados y ya sólo pensamos en el encuentro de mañana, que sí que tendrá que ser diferente si queremos sacar algo positivo de Coria".

Además, considera que la pretemporada no se puede valorar sólo por el revés en Rota, ya que "hemos realizado muchas sesiones de trabajo las que hemos realizado y se nos ha pasado el tiempo volando. Cuando uno hace lo que le gusta y trabaja cómodamente, como nosotros lo hemos hecho, todo es más fácil. Los futbolistas han acumulado minutos y carga de trabajo. Tenemos muchas ganas de que llegue el primer partido y de ver cómo el equipo aplica en competición todo lo trabajado en los amistosos y en los entrenamientos".

Se miden al Coria y no se fía. "Es un club histórico de Tercera, que por circunstancias la pasada temporada estuvo en División de Honor. Tiene un campo también histórico, una buena afición y una gran plantilla, que se ha reforzado y que ha cambiado de entrenador. En casa seguro que va a ser un rival que te complica la vida, saldrán a agradar a su afición, a intentar ganar el partido y a hacer las cosas bien".