Juan Pedro "La decisión es tan injusta como precipitada"

Juan Pedro Ramos se ha marchado del Xerez CD como llegó, sin hacer ruido y defendiendo su xerecismo. Aunque se veía venir su relevo como entrenador de la primera plantilla, la califica de "no lo esperaba pero tampoco me sorprende lo que sí considero es que la decisión es injusta, muy precipitada y no la comparto pero la tengo que respetar. Lo mismo que cuando me llamaron para venir me puse loco de contento, ahora tengo que acatar la medida del club y ya está. Esto es fútbol, en el fútbol mandan los resultados y a mí no me han llegado. Es demasiado pronto para valorar al cuerpo técnico, la plantilla se ha cerrado hace apenas unas semanas, los nuevos futbolistas todavía se estaban acoplando y asimilando conceptos".

El ya extécnico azulino añade: "Creo que no han valorado los motivos por los que no han llegado los resultados, que es lo que hay que analizar cuando se toma una decisión de esta importancia. Creo que de los siete partidos que se han disputado, el equipo ha competido bastante bien en cinco. La nota que le pongo es bastante buena, a excepción del encuentro en Espiel y en la primera parte ante el Conil. Creo que nos ha faltado un poco de acierto de cara al gol y también hay futbolistas importantes para nosotros del once inicial que no están en su mejor momento de forma pero eso es cuestión de tiempo y de confianza. Con el Cádiz competimos bien, nos enfrentamos a un rival fuerte, bien físicamente. A los jugadores le dije en el entrenamiento del lunes que estuviesen tranquilos porque todo era cuestión de paciencia, que si seguían trabajando como lo estaban haciendo en los entrenamientos, los resultados iban a llegar conmigo antes, ahora con Nene Montero o con Pepito Pérez".

Detalla sobre la forma en la que le comunicaron la noticia que "entrené con normalidad con la plantilla y empezamos a preparar el partido de Los Barrios, nunca desde el club me habían comentado que las cosas no iban bien o que no les gustaba lo que estaba haciendo. Julio Antón me llamó a las doce y media de la madrugada para decirme que no iba a seguir como entrenador, que el nuevo técnico iba a ser Nene Montero y que les gustaría que siguiera en el club desempeñando alguna función".

El entorno en el que ha tenido que trabajar Juan Pedro no ha sido el idóneo y ha tenido que luchar contra los elementos y sacarse más de una china del zapato. En ese sentido, es sincero y prefiere no alzar la voz a la hora de comentar su relación con algunos de los dirigentes encargados de la parcela deportiva. "Me quiero quedar con los buenos momentos, prefiero recordar las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal, allá cada uno. Las personas del club con las que no he estado conforme saben de mi boca lo que pienso porque se lo he dicho a la cara, les he dicho que lo que me gustado y lo que no. Lo mejor para el club es que la ropa sucia se lave dentro de casa y que no se filtren tantas cosas porque muchas de ellas son distorsionadas y tergiversadas y lo que hacen es confundir a los futbolistas, a los aficionados y repercute en el rendimiento del equipo, no voy a ser yo el que alimente ese tipo de comentarios. Con esos comentarios se le hace daño al equipo, que lastra a los jugadores y a los técnicos. No voy a encender la mecha para generar más polémica, prefiero irme por la puerta grande y esperar una nueva oportunidad. Soy xerecista por encima de todo y hay que olvidarse del yo para ir todos en la misma dirección. Juan Pedro nunca ha sacado una alineación en la que no haya creído".

A Nene Montero, nuevo entrenador azulino, le conoce "desde hace más de veinte años. Le tuve de entrenador, jugamos liguilla y nos quedamos a un paso del ascenso a Segunda A. Es un técnico con un perfil diferente al mío, tiene más experiencia que yo, es temperamental igual que yo pero con una forma diferente de trabajar y de concebir el fútbol. Han buscado a Nene como solución y espero que mi equipo, porque aunque yo no esté, sigue siendo mi equipo, tire para arriba. Lo importante es que desde dentro no desestabilicen mucho a los jugadores, que son los protagonistas y los que tienen que sacar esto adelante. A mí, en cada entrenamiento con su comportamiento me han demostrado que pueden conseguir lo que se propongan".