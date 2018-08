Juan Pedro "Los 18 jugadores se merecen seguir en el XCD"

A poco más de una semana de iniciar la temporada en Coria, el Xerez Club Deportivo sigue entrenándose con 18 jugadores mayores de 23 años -la normativa sólo permite realizar la ficha a 16- y Juan Pedro Ramos tiene que tomar una decisión. De momento, no está tomada y el técnico admite que nadie se merece salir de la entidad: "La decisión no está tomada. Ahora mismo hay seis o siete jugadores que podrían entrar en esa dupla pero puede ocurrir que haya alguna lesión de largo plazo o cualquier otro tema. Llevamos varias semanas y tenemos algún planteamiento pero ahora mismo los 18 se merecen seguir".

El técnico asegura que la situación es un "marrón" porque "en condiciones normales no teníamos que estar en estas circunstancias. Es un marronazo porque los 18 merecen estar pero el fútbol es así, aquí estamos para tomar decisiones y habrá que tomarla siempre pensando en el futbolista pero por encima de todo está el club".

El club no sabe aún dónde podrá entrenar la próxima semana, previa al inicio de Liga

Del partido contra la Roteña, el míster azulino aseguraba que hubo cosas buenas y cosas malas aunque precisaba que "las sensaciones fueron peores que en los partidos anteriores; tuvimos muchas imprecisiones, muchas pérdidas de balón y mala toma de decisiones. Defensivamente el equipo sí es sólido, no nos generaron ocasiones, pero con balón y viendo cómo estaba el campo de bueno esperaba mucho más tanto del equipo como de alguna actuación individual de jugadores con calidad que no tuvieron su día".

El técnico probó a varios jugadores en posiciones alternativas. Piñero siguió jugando en el lateral izquierdo y Guerrero jugó en el centro de la defensa junto a Dani Jurado, pasando Isra al centro del campo. Quien se salió una vez más fue Pedro Carrión, autor de los dos goles del XCD en el Arturo Puntas Vela. "Tenemos jugadores que están por debajo de su nivel por circunstancias y otros que están cumpliendo las expectativas. Pedro para nosotros es un referente no sólo por los goles sino por lo que aporta en ataque, aunque tiene que mejorar defensivamente. Igualmente, tenemos jugadores como Piñero, que lo está haciendo bastante bien aun jugando en una posición que hacía tiempo que no ocupaba. En líneas generales estamos contentos con la actitud de los jugadores; alguno está rindiendo por debajo de sus posibilidades, está cerca el inicio de la competición y el objetivo es que todos lleguen con buenas sensaciones".

Pese a la cercanía del primer partido de Liga, Juan Pedro Ramos indica que ni el sábado contra el Jerez Industrial ni el próximo jueves en Rota dará pistas del posible once que debutará en Coria: "Sería un error porque quedan muchos días. No estamos buscando eso en los partidos. Sí es verdad que tenemos jugadores que están con más confianza o con mejor tono físico, pero no vamos a dar pistas ni a sacar algo pensando en el once inicial sino que vamos a seguir buscando la conjunción del bloque. Lo principal es que los que salgan tengan claro lo que queremos y no queremos que hagan".

Por otro lado, el equipo retoma hoy en El Torno los entrenamientos. Los azulinos están realizando la pretemporada en Santa Fe, pero las secciones inferiores del Marianistas comienzan la próxima semana su pretemporada y al XCD se le empieza a complicar dónde entrenar precisamente la semana en la que arranca la competición. El club trabaja en varias opciones, entre ellas El Torno y Nueva Jarilla.