Juan Pedro "Tenemos muchas ganas de dar un golpe sobre la mesa"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, subraya que su equipo está "con muchas ganas de dar un golpe sobre la mesa, de ganar un partido que nos dé esa confianza que necesitamos porque sabemos que el equipo está compitiendo bien pero siempre por algunos factores, casi siempre externos, no estamos sumando de tres en tres y la verdad es que la exigencia de la competición te exige ganar tres puntos y más en casa porque luego tenemos un desplazamiento complicado a Los Barrios y volvemos a recibir al Écija en casa. El calendario es complicado y tenemos que ir sumando de tres en tres sin importarnos el rival que tengamos delante porque estamos demostrando que si salimos concentrados y competimos bien, haciendo las cosas como debemos, somos un equipo muy complicado para cualquier rival".

Y es que el Pirata afronta el derbi con buenas sensaciones tras una semana "muy positiva, como siempre el equipo ha trabajado bastante bien, nos están empezando a respetar las lesiones, aunque tenemos algunos que no han podido completar todas las sesiones por molestias musculares, más que nada por precaución, y la única baja segura es la de Alberto. Esperemos que ya para la próxima semana podamos contar con él y disponer de todos los jugadores que están trabajando y luchando por hacerse con un hueco en el once. La verdad es que viendo la actitud que tienen cada día, para nosotros es un comedero de cabeza sacar un once inicial y una convocatoria porque todos merecen estar ahí pero la realidad del fútbol es esto también, tomar decisiones".

"Ojalá tengamos siempre ese problema -añade Juan Pedro-, pero sí es verdad que te duele dejar fuera de la convocatoria a jugadores que han trabajado y que merecen no solo entrar en convocatoria, que podrían entrar perfectamente en el once inicial. Yo creo que esa es la clave al final, a largo plazo, para que el equipo sea un buen grupo y que compitamos cada domingo para que nadie se relaje y que los que ahora están teniendo menos minutos aprieten para que cuando les llegue la oportunidad la aprovechen y no salgan del once. La verdad es que da gusto trabajar con una plantilla como esta".

Pero la confianza en sus jugadores no hace que el entrenador xerecista se fíe del rival y avisa del potencial del Cádiz B: "Tiene un equipo joven pero no excesivamente, tiene bastantes jugadores que rondan los 22, 23 años, a diferencia por ejemplo del Sevilla C, que es otro filial con jugadores más de 19 y 20 años. La media del Cádiz B es un poco más de jugadores con mucha más experiencia, que vienen de tener partidos en Segunda B y de grandes canteras como la del Barcelona en el caso de Jordi Tur. Es un filial un poco atípico porque no es tan inexperto como otros, está muy bien trabajado sobre todo defensivamente, es muy difícil generarle ocasiones de gol, cierra muy bien los espacios, físicamente está muy bien, aguanta los 90 minutos, presiona bastante bien y luego en ataque tiene gente con mucha calidad".

Juan Pedro añade sobre el filial cadista que "tiene un once base con jugadores prácticamente fijos que han jugado los seis partidos, tanto en línea defensiva como el medio centro defensivo y la punta y la mediaputna con Pekes y Tur, y alternan un poco más en banda pero igualmente cualquier jugador que utilizan tiene bastante nivel. Han tenido la mala suerte de que se les lesione Miguel García, lateral derecho que ha jugado los seis partidos dando un buen nivel. El portero, Christian, es bueno y experimentado, firmado una vez ya comenzada la temporada buscando darle un salto de calidad, y tiene jugadores de mucho nivel con hambre, con muchas ganas y que nos lo van a poner bastante complicado porque como he dicho es un equipo que defiende bastante bien y que en un campo como La Juventud, grande, ese físico les va a dar esa garantía de aguantar los 90 minutos, cerrar bien espacios y que nos cueste generar ocasiones".

En el Deportivo, el mal menor del arbitraje contra el Ceuta es que Competición quitó la segunda amarilla a Juan Benítez, que podrá jugar esta tarde: "Dentro del daño que hemos recibido por los errores errores arbitrales que nos han perjudicado, son ya cuatro puntos que no volverán, los dos del Conil y los dos del Ceuta, pero dentro de lo malo, podemos contar con Juan Benítez, que hizo gol la semana pasada y que para nosotros en ataque es uno de los jugadores referencia, que sabemos que nos va a dar mucho porque tiene calidad, tiene gol, tiene pase, tiene desborde y la verdad es que vamos a necesitar de esas individualidades para romper el cerrojo defensivo del Cádiz B y esas líneas tan juntitas y tan bien defendidas que tienen, con esas individualidades podemos romperlas y hacerles daño. Este domingo Juan Benítez va a ser de los hombres más importantes para nosotros porque vamos a necesitar de ello y también necesitamos que se sienta importante y que coja ritmo de partidos, que en las primeras jornadas no ha podido disponer de ello".