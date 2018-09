Juan Pedro "El orgullo hace grande a este equipo"

Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, reconoció errores en el empate de ayer. Bajo su punto de vista, "no entramos mal al partido, tuvimos un par de aproximaciones que no conseguimos concluir y a raíz de eso viene el gol de penalti, más que dudoso. Con el 0-1 nos sacaron del partido, no fuimos listos, entramos en protestas al árbitro, que estuvo desafortunado y nos ha perjudicado bastante. Luego, ha querido compensar, con lo que lo ha hecho más mal todavía, y no supimos leer el partido. Aún así, nos vamos al descanso con 0-1 y un futbolista menos después de la expulsión de Sergio. Buscamos que no llegue el segundo, intentar aguantar porque sabíamos que al contraataque, con la velocidad que tenían por banda, nos podían hacer daño pero desgraciadamente nos llegó el segundo".

"Y una vez más -añadía el Pirata-, conseguimos nivelar el partido a base de orgullo, de casta y de cojones, así, literalmente. Nos ha faltado precisión con balón, nos ha faltado organización. El encuentro no fue bueno pero con el 0-2 tiramos de orgullo y la verdad es que eso hace grande a este equipo, ha hecho un gran desgaste, sobre todo físico, y creyó cuando lo teníamos todo en contra, porque la verdad es que a ellos, con el gol (1-2) y con el poco tiempo que quedaba, les entraron muchos nervios y si hubiesen tenido un poquito el balón y más tranquilidad nos hubiesen hecho más daño. De hecho, nos perdonaron el tercero y una vez más se cumple la norma, si perdonas lo acabas pagando igual que nos pasó a nosotros en Coria o con el Betis Deportivo".

Mis jugadores pueden enfadarse conmigo pero si soy sincero, el empate lo regala el Conil"

De su equipo, Juan Pedro dijo que "hasta el gol no me disgustó y hasta la expulsión de Sergio era una continuidad de mal juego, imprecisiones, cayendo mucho en protestas al árbitro que les beneficiaban a ellos, que iban ganando. Insisto, no supimos leer el partido, estuvimos muy imprecisos con balón. Pecamos de suficiencia y una de las cosas que más hablamos durante la semana era que había que salir muy metidos y lo hemos pagado porque quitando los diez primeros minutos lo hemos regalado. Desgraciadamente, no tenemos tan buen equipo como para en sólo 45 minutos remontar un 0-1 y por eso hemos acabado empatando el partido, que visto lo visto y en los minutos que han llegado los goles, es un punto que se agradece pero la sensación es que en condiciones normales, si nosotros hubiésemos salido como debíamos competir cada domingo, podíamos haber ganado".

Sobre el gol de falta de Sergio Narváez y de la actuación del árbitro detalló que "es claro, el linier está mal colocado. El árbitro difícilmente puede verlo pero está grabado y se ve que entra. Como he dicho, ha estado muy desafortunado, la mayoría de las veces se ha equivocado en contra nuestra, nos ha perjudicado y en decisiones importantes. En el penalti es segunda amarilla y le perdona la expulsión al portero, quién sabe si con la expulsión en ese pequeño tiempo hubiese sucedido el milagro. Pero bueno, si nosotros hubiésemos hecho el partido que teníamos que hacer, hubiésemos ganado. De todos modos, la verdad es que lo teníamos todo en contra, ya la semana ha sido rara, salió el preparador físico y nos ha costado entrar en la misma dinámica que teníamos pero es importante también que los futbolistas se den cuenta que si no entrenan al cien por cien, si no competimos y no nos mentalizamos, cualquier equipo te puede hacer daño y más el Conil con los jugadores que tiene en ataque".

También reconoció Juan Pedro que "la roja de Isra era clarísima, un agarrón, se le cruza en la trayectoria y yo creo que intenta compensar, por eso digo que el árbitro ha estado mal. El penalti de Chino yo lo veo dudoso, sí veo que no toca balón y que el futbolista cae, y me dice que no lo toca, que el otro en cuanto nota una presión se va al suelo... Pero bueno, es entendible que ahí pueda haber un error. La falta lateral de Sergio es gol, entra el balón, y la expulsión yo la veo muy rigurosa, él dice que va a por el balón y sí es verdad que los jugadores del Conil sabiendo que tenía amarilla estaban buscando provocarle la segunda", y del penalti al Conil matizó: "El portero se sale del campo pensando que iba a ser expulsado, creo que sí es penalti".

Al final, no obstante, dio el punto por bueno: "Yo daba el partido por perdido porque con 0-2 y viendo que ellos a la contra nos hacían mucho daño, veía muy complicado hacer dos goles. Pero también tengo claro que si marcamos el primer gol antes, podíamos haber ganado, lo que pasa es que había muy poco margen", añadiendo más tarde que "al final hemos tenido suerte, no porque hayamos hecho un trabajo táctico espectacular, pero sí porque hemos tirado de casta y orgullo. Al final, cuando uno trabaja con esa fe y esas ganas, llegan las cosas".

Y no se cortó Juan Pedro a la hora de explicar si el empate lo consigue el Xerez o el Conil: "Si te soy sincero, creo que lo regala el Conil. Mis jugadores pueden enfadarse conmigo pero ellos tienen el 0-3 en una contra muy clara, han tenido para sentenciar porque nosotros no hemos estado bien, somos un equipo que si no estamos muy metidos somos frágiles, y en ataque no hemos merecido tanto como para hacer dos goles. Han llegado al final con empuje y ganas y eso nos lo han facilitado ellos al meterse tan atrás y al perder el balón de forma tan rápida".