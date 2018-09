Juan Pedro "Son peligrosos, hay que estar concentrados"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez Club Deportivo, no se fía para nada del mal inicio liguero del Conil, que llega a La Juventud con el casillero de puntos a cero. El míster jerezano califica de "ahora mismo anecdótico que el Conil no haya todavía puntuado. Supongo que estarán preocupados pero esto es muy largo, le plantaron cara al Betis Deportivo y al Ceuta y con el Espeleño tuvieron un bajón y de ir ganando terminaron perdiendo. Tiene un gran cuerpo técnico y una plantilla bastante bien diseñada para lo que es esta categoría fuera de casa son muy peligrosos; defiende muy bien, cierra muy bien los espacios interiores y a la contra tiene mucha velocidad". De este modo, 'El Pirata' advierte: "Si no estamos bien con balón podemos vernos en las mismas circunstancias que contra el Puente Genil. A la contra nos pueden hacer daño y no podemos estar al filo del peligro como nos pasó contra el Puente Genil, que tuvo ocasiones para sentenciar y afortunadamente perdonó y pudimos remontar. Tenemos que salir concentrados, muy metidos, y saber tener el balón y no precipitarnos en buscar el último pase porque el partido es largo y hay que evitar darles facilidades porque La Juventud es un campo grande y ellos tienen jugadores como José Mari o Cuenca que son rápidos".

El entrenador xerecista confiesa que después de las tres primeras jornadas está "muy satisfecho con la predisposición y el trabajo del grupo" y valoró los puntos positivos y los negativos que advierte en su equipo: "Nos mostramos como un equipo con una solidez defensiva importante cuando estamos concentrados y nos generan muy pocas ocasiones de gol y luego en ataque tenemos muchas herramientas para hacer daño. Pero sí es verdad que cuando nos relajamos y no mantenemos esa concentración y esa intensidad defensiva pasamos a ser un equipo vulgar y frágil y nos cuesta mantener la portería a cero. Evidentemente tenemos nuestras debilidades, que estamos intentando mejorar porque siempre se pueden hacer las cosas mejor. No podemos ser conformistas porque todos los equipos van a ir mejorando poco a poco". También se refirió a la llegada de los tres refuerzos de esta semana, de los que dijo que "nos van a dar un plus".