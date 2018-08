Juan Pedro, satisfecho con la pretemporada del XCD

El Xerez CD abre la Liga el domingo en el Guadalquivir frente al Coria y Juan Pedro Ramos, técnico azulino, cree que el equipo aún debe mejorar bastante. Por delante, una semana y un amistoso en Rota el jueves para corregir errores.

El sábado, el Deportivo se impuso por 0-3 en Chapín al Jerez Industrial pero el preparador azulino terminó con sensaciones encontradas: "Al principio tuvimos momentos bastante buenos de juego, especialmente cuando llegó el primer gol de Pedro. Generamos ocasiones, movimos el balón con velocidad, llegamos por las bandas y me gustó bastante el equipo. Luego, entramos en una fase de indecisión, en la que sufrimos mucho sin el balón, no supimos adaptarnos a esas circunstancias y terminamos la primera parte casi pidiendo la hora porque estaban siendo ellos superiores".

Sin balón sufrimos mucho y hay que saber leer bien las situaciones, tenemos jugadores expertos para hacerlo"

Luego, explica que "en el segundo tiempo salimos mal, ellos llevaron la iniciativa del juego y estuvieron mucho tiempo cerca de nuestra portería. No supimos corregir lo que hicimos mal en la primera parte y eso que lo hablamos en el descanso. Más tarde, ellos ya bajaron un poquito físicamente y cuando ya estaban cansados, porque presionaron y trabajaron muy bien en un campo tan grande, marcamos. Bajaron un poco los brazos al final al no obtener la recompensa del gol. A partir de ahí, tuvimos más ventaja, generamos muchas ocasiones, tuvimos el balón y no sufrimos. Me queda una sensación agridulce porque hicimos cosas muy bien pero también otras bastante mal. En competición, si pasamos un mal momento como hemos pasado en este partido acabas perdiendo".

Corregir errores es ahora el caballo de batalla cuando faltan pocos días para el inicio de Liga. "Los errores no creo que sean por falta de concentración porque durante noventa minutos no puedes mantener siempre el mismo nivel de juego. Lo que creo es que nos tenemos que saber adaptar a las circunstancias. Por ejemplo, no podemos sacar en corto el balón durante todo el partido porque al final estás cantando al equipo contrario lo que estás haciendo, te pueden pillar en un error y marcarte. En los partidos que tenemos controlados hay que saber cambiar el chip y leerlos bien. En el minuto 44, no podemos sacar de banda para jugarla al pie cuando lo fácil es sacarla. Hay que saber interpretar mejor esas situaciones. La competición está ahí y ya no valen amistosos, tenemos que parecernos al equipo que quiero para la Liga. Contamos con jugadores expertos que tienen que saber leer el partido, saber en qué momento tenemos que arriesgar, en qué momento no y cuándo hay que hacer una cosa o la otra dependiendo de las circunstancias".

Pedro Carrión volvió a ser decisivo en un partido más con sus tres goles. Juan Pedro no quiso "personalizar, no me gusta. En líneas generales, el trabajo del equipo fue bueno. De todos modos, está claro que para nosotros Pedro es una garantía, evidentemente los compañeros le buscan y él sabe aprovechar ese último pase que le llega por la calidad de nuestros futbolistas. Esas acciones le permiten tener ocasiones en todos los partidos y él las sabe aprovechar. Insisto, es un jugador muy importante al igual que todo el equipo. También tiene pequeñas facetas en las que debe mejorar, no sólo se vive de goles".

El otro nombre propio del partido del sábado fue Ezequiel, que pudo debutar tras superar sus problemas de pubis. En ese sentido, El Pirata se mostró "muy contento por él, tenía muchas ganas. Es un jugador con una trayectoria importante, a nosotros nos da un salto de calidad pero por sus problemas físicos no había podido jugar. Aún así, ha estado siempre con nosotros, se ha cuidado y ha venido a entrenar todos los días. Me alegro porque es una persona que está comprometida y que se ha sacrificado para recuperarse cuanto antes de su lesión. Esperamos que siga con su recuperación sin problemas y que sea uno más cuanto antes".

Por último, el preparador jerezano espera aprovechar al máximo esta semana para llegar lo mejor posible a Coria. "Los fallos son inevitables en el fútbol, llegaremos a la última jornada de Liga y habrá fallos. Hacer el partido perfecto es muy complicado pero intentaremos acercarnos a hacerlo bien y a no dar ventaja al contrario. Estamos muy contentos con la pretemporada del equipo, hay que ser exigentes pero tampoco hay que alarmarse ni mucho menos. Insisto en lo del balón, cuando no lo tenemos sufrimos bastante y hay que saber cambiar el chip y amoldarnos al contrario. Vamos a enfrentarnos a equipos muy fuertes que nos van a exigir y hay que saber no complicarse la vida".