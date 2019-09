Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, acabó contento con la reacción de su equipo contra el Chipiona, victoria que mantiene a los blanquiazules en la parte alta de la tabla aunque no escondió que no le gustaron los primeros minutos de sus pupilos en La Juventud.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Hay que reconocer que a lo mejor no hemos salido con la intensidad que necesitaba un partido de estos y no es malo reconocer que en los primeros 20 minutos no hemos estado a la altura. Pero a partir de ahí sí es verdad que el equipo ha respondido, se ha echado el partido a la espalda y ha demostrado que tiene virtudes para hacer frente a cualquier rival. La verdad es que a partir del minuto 20 el equipo ha dado un paso adelante y sinceramente creo que el resultado ha sido hasta corto.

-Barrera no pudo tener mejor reaparición con dos goles...

-Sabíamos que arriba nos estaba faltando hacer o materializar las ocasiones de gol de todas las oportunidades que creamos y no sé pero por encima recuerdo diez ocasiones claras de gol y la verdad es que Jesús en esto tiene un don y no necesita mucho para hacerte un gol.

-¿Acabó entonces contento con el rendimiento de su equipo?

-Contento de 70 minutos, de los primeros 20 sabemos que hay que seguir trabajando, hay que seguir machacando, no podemos permitir que el equipo regale 20 minutos porque te puede costar un partido y sabemos que hay que hacer autocrítica, no hemos estado bien en los primeros 20 minutos pero también hay que ser positivos y reconocer que el equipo ha hecho 70 minutos de un nivel muy alto.

-Cierto es que en los primeros 20 minutos el Chipiona hizo daño...

-Nos ha costado un gol y también una ocasión clara de ellos, que creo que son los dos tiros a puerta en todo el partido, y si se ponen 0-2 el partido se pone muy cuesta arriba y después te cuesta la misma vida remontar el partido, porque quieras o no todos los equipos trabajan y tienen actitud positiva como el Chipiona, y no podemos regalar 20 minutos, hay que salir más metidos en el partido, más intensos y saber que desde el minuto 1 hay que meter al equipo allí, trabajar y no regalar nada.

-¿Cómo vio la jugada del penalti? Fue muy protestada por el Chipiona.

-Es una decisión que toma el árbitro, no la veo muy bien porque me coge mirando hacia otro lado. Los árbitros pueden acertar o equivocarse y seguro que durante el año nos darán cosas y otras veces a lo mejor nos perjudican. Al fin y al cabo son decisiones que toman los árbitros y hay que aceptarlas como vengan.

-Lo que acreditó el Jerez Industrial es que tiene mucha profundidad de banquillo...

-Sabemos que esto es una carrera de fondo y que vamos a necesitar a todos los jugadores, que todos van a ser importantes pero también sabemos que el que vaya cumpliendo y que el que vaya haciéndose con un puesto lo vamos a respetar y el compañero lo tendrá que respetar y aprovechar su oportunidad cuando llegue. Con respecto a la semana pasada han entrado seis jugadores nuevos y han respondido a las mil maravillas y así iremos, al que vaya cogiendo un puesto le respetaremos y el compañero tendrá que esperar.

-Después de la derrota en San Fernando el equipo necesitaba reencontrarse con la victoria, sobre todo de cara al aspecto anímico...

-Sí, aparte de la victoria son importantes sobre todo las buenas sensaciones a partir del minuto 20 en adelante. Pienso que el equipo ha dejado muy buena imagen, se han creado muchísimas ocasiones de gol, se han marcado tres goles, para mí el resultado es corto y ya no es ganar, porque si ganas con mal juego tampoco es lo que debemos a los aficionados industrialistas, sino que creo que se ha ganado y se ha hecho un buen juego.

-Alberto del Río, aunque todavía no en su mejor forma, apuntó lo mucho que puede aportar al Jerez Industrial.

-Sabemos que tenemos gente importante que ahora mismo por desgracia, porque en pretemporada no ha podido entrenar por lesiones o por enfermedad, como le ha pasado a Alberto del Río, no están en su tono físico al cien por cien pero es un futbolista que con sus condiciones lo necesitamos al cien por cien, ahora mismo todavía no lo está pero aún así nos da cosas interesantes, igual que Maikel ha entrado y que tiene que ser importante, viene de ascender al Rota a Tercera, no ha podido estar antes y ya se ha notado en la parcela de atrás.

-¿Caballero podrá recuperarse para la visita a la Roteña?

-Creo que estará, incluso podíamos haberlo forzado un poquito y a lo mejor no al cien por cien pero sí al setenta, ochenta por ciento sí podría estar pero tenemos claro que con la plantilla tan larga que tenemos preferimos a un futbolista al cien por cien que otro al ochenta por ciento por muy bueno que sea.

-Pablo defendió la portería industrialista por la ausencia de Álex García, que tampoco estará la próxima jornada.

-Creo que han sido dos tiros los que le han llegado, en el primero nos ha salvado del 0-1, una ocasión clarísima y ha sido una parada de muchísimo mérito, nos ha mantenido dentro del partido y no se han puesto 0-2, que si llegan a ponerse 0-2 a lo mejor hubiese sido bastante complicado remontar el partido.