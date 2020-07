Juanjo Durán: "El penalti de Quintero es, pero luego hay otro que no pita porque no le da la gana"

El Jerez Industrial jugará una temporada más en el 'pozo' de la Primera Andaluza después de caer eliminado por el Balón de Cádiz en el primer partido del 'play-off' disputado en el Antonio Gallardo de Arcos. El filial amarillo completó una jornada redonda para el cadismo -el primer equipo ascendió a Primera División este domingo- superando a los industrialistas por un gol a cero, gracias a un penalti que Miguel de Alba transformó en el minuto 4.

Juanjo Durán, técnico industrialista que la pasada semana renovó con el club de la copa y la venencia, lamentó una derrota que "no merecimos" y se quejó del penalti que el árbitro del encuentro, Hernández Maestre, no cobró a falta de pocos minutos para el término del encuentro y que podría haber supuesto el empate que hubiera llevado el partido a la prórroga.

El técnico explicaba en la rueda de prensa posterior al choque que "hay que estar contentos con el trabajo que ha hecho el equipo. Hemos merecido más que haber perdido y la verdad es que el penalti de Quintero creo que es, sinceramente, pero también hay uno clarísimo del Cádiz que no lo pita porque no le da la gana, porque si no ve eso... no lo sé", sentenció.

El Balón arrancó mejor que el Industrial -en el primer minuto ya pudo adelantarse e hizo el 0-1 en el 4'- y para Juanjo eso modificó "nuestros planes. En el inicio ellos fueron mejores en los diez o quince primeros minutos, pero a partir de ahí fue un equipo que estuvo a merced nuestra. Nosotros hemos llevado el peso del partido y en la segunda parte ni siquiera pasaron del medio del campo. Hay que pensar ya en otras cosas, felicitar a los chavales y si hay que perder, por lo menos que sea de esta manera", dijo.

Y es que el Jerez Industrial no llegaba al partido en el mejor momento después de sufrir varios contratiempos: "Ha sido un mes en el que nos hemos encontrado dificultad tras dificultad, empezando por las bajas. Pero el equipo se ha recompuesto bien, ha hecho méritos más que suficientes para no perder este partido y estoy muy contento del equipo. Es el resultado que se ha dado, injusto en mi opinión, pero hay que felicitar los chavales y se acabó".

Físicamente,l el técnico vio "bien" a su equipo y del rival explicó que "son chavales jóvenes y creía que íbamos a sufrir y ha sido todo lo contrario, han estado a merced nuestra mientras que nosotros hemos estado insistiendo e insistiendo. Creo que nos ha faltado un poco de desborde en bandas y eso es lo que nos ha hecho no llegar con tanta claridad a la portería contraria".

El Industrial afrontaba el encuentro con la defensa en cuadro por las ausencias de Álex Rodríguez y Maikel, y en ataque por las de Piñero y Jesús Barrera. Según Juanjo, "a esos futbolistas de ese nivel evidentemente se les echa de menos, porque son jugadores que vienen de jugar en categorías superiores. Pero teníamos mucha fe en los que veníamos. Sabíamos las bajas que teníamos, pero no tengo nada que achacarle a mi equipo. Estoy muy contento con el partido que han hecho y lo vuelvo a decir, somos merecedores de más".

Un grupo de 25 aficionados pudo entrar en el Antonio Gallardo gracias a los pases que facilitó la Federación Andaluza a los clubes. El técnico agradeció el apoyo y lamentó no poder brindarle el pase a la final: "Desde que salimos al campo ha estado a la altura de lo que es este club y hay que agradecerle la despedida que nos ha hecho en La Juventud; y aquí, que ha estado en todo momento apoyando al equipo. No ha podido ser y pensaremos en hacer otro equipo con garantías el año que viene para poner a este club donde se merece".

Así pues, el Jerez Industrial seguirá otro año en el 'pozo' de la Primera Andaluza: "Ha sido un año raro, con circunstancias muy difíciles. Teníamos mucha confianza y fe en este año, pero nadie esperaba lo que ha sucedido. Teníamos un equipo fuerte, tuvimos problemas con el tema de la pandemia, pero nos ha faltado un poco de claridad en el área. A muerte con estos chavales".

De esta forma, toca ya ponerse a trabajar de cara a la próxima campaña: "Esto al final nos ha perjudicado porque hay equipos que tienen ya una planificación avanzada desde hace tres o cuatro meses y algunos con más de media plantilla confeccionada y nosotros pues no hemos podido hacer absolutamente nada, estamos en 'stand by' y el tiempo corre en nuestra contra porque hay equipos que tienen ya mucho trabajo hecho de cara al año que viene, todo lo contrario que nosotros. A partir de ahora, empezaremos a hacer un equipo lo más fuerte posible para la próxima temporada".

A la finalización del partido, hubo sus más y sus menos entre jugadores de ambos equipos. Así lo vio el técnico industrialista: "Ha sido un partido de mucha tensión, los dos equipos quieren ganar y al final los nervios estaban a flor de piel. Cuando se celebran las cosas hay que esperar que el otro equipo se vaya o irse a la otra punta del campo y no celebrarlo delante del equipo que ha perdido, que creo que necesitaba un poquito de respeto".