Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, reconocía tras la victoria de su equipo ante el Ubrique, la segunda consecutiva, que sufrió bastante en el banquillo, sobre todo en el tramo final del encuentro tras el 2-1 y ese balón al larguero en el último minuto de los serranos. El entrenador industrialista afirmó que el equipo "no está preparado" físicamente para afrontar semanas de tres partidos y que necesita recuperar a gente lesionada y refuerzos en la línea de ataque para dar descanso a Juan Rosillo, del que dijo que está jugando con una fascitis plantar desde hace semanas.

-Juanjo, ¿qué balance hace del partido?

-Se ha sufrido bastante, en jugadas elaboradas no nos han creado peligro, pero a balón parado sí nos han hecho mucho daño y es un aspecto a tener en cuenta y hay que darle importancia, sobre todo a la hora de tener responsabilidad en las marcas porque se nos ha podido ir un partido por esto. Nosotros hemos tenido dos o tres claras además de los goles, pero era un partido que estaba tranquilo hasta que a raíz del 2-1 hemos empezado a sufrir y han sido 10 minutos en los que lo hemos pasado mal.

-¿A qué cree que se ha debido?

-Creo que ha sido el nerviosismo porque en el primer tiempo también han tenido faltas y córners y los hemos defendido bastante bien, pero a raíz del 2-1 es cuando ha habido ese nerviosismo y esa falta de responsabilidad, que hay que trabajarlo, porque se ha defendido bastante mal.

-Segunda victoria consecutiva.

-Sí, el equipo lo que necesitaba era tener tranquilidad porque con los tres empates sí había un poco de nervios y estas dos victorias nos van a dar un poco de calma para afrontar esta semana un partido muy importante. Tenemos que recuperar bien, porque además de los que se han ido, tenemos bajas por lesión y el equipo todavía no estaba preparado para afrontar tres partidos seguidos en una semana como hemos tenido. Físicamente hemos sufrido al final.

-Pues tienen ahora un final de mes con bastantes partidos por recuperar los aplazados.

-El equipo no está preparado físicamente para jugar tres partidos en una semana, no hemos tenido pretemporada, luego tuvimos que parar por los casos de COVID, futbolistas que todavía no están bien y que han tenido que jugar estos tres partidos. Necesitamos recuperar a gente y si algo se pone a tiro intentar reforzar porque hay jugadores como Chico, Vega, Olid, Jairo que han jugado estos partidos y en el vestuario se les notaba que estaban muertos.

-¿Qué puestos considera que hay que reforzar?

-De medio campo hacia atrás estamos bien, sólo necesitamos recuperar a Yuni, Kevin, Sergio y Nico, que están lesionados, recuperarlos lo antes posible. Hemos tenido que tirar de Olid para jugar en el centro del campo para dar consistencia porque no tenemos ese pivote defensivo que supla a Chico o a Vega, y arriba sí que necesitamos algo que dé refresco a Rosillo, que está jugando con una fascitis plantar y sin entrenar y está haciendo un esfuerzo tremendo.