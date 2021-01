El Jerez Industrial dio carpetazo al 2020 con un triunfo en El Torno (1-2) que le ha situado ya en la segunda posición del Subgrupo 2 de la Primera Andaluza a un punto del Xerez DFC B y en disposición de acabar la primera vuelta como campeón de invierno si gana los dos partidos que aún tiene aplazados.

Juanjo Durán, técnico industrialista, valoraba de manera muy positiva la victoria de su equipo, la cuarta consecutiva, en la pedanía jerezana: "Veníamos a un campo difícil y aquí o te adaptas, metes intensidad y vienes a competir o estás muerto", señalaba tras el encuentro. "El equipo ha sido intenso, ha sufrido y ha competido bien y aunque ha sido 1-2 creo que hemos tenido ocasiones para haber resuelto antes y no haber sufrido tanto al final del partido", manifestó.

Y es que al Jerez Industrial le tocó, como era previsible, ponerse el mono de trabajo para doblegar a un CD El Torno que siempre estuvo metido en el partido y que, de hecho, tuvo la última ocasión ya en el tiempo de descuento con un lanzamiento al larguero: "Lo hablamos en el descanso, que si queríamos ganar nos teníamos que poner al mismo nivel de ellos. En la primera parte nos han hecho sufrir a balón parado, pero en el segundo hemos generado cinco o seis ocasiones de gol y pudimos resolver antes y no sufrir tanto al final".

El equipo blanquiazul volvió a recibir un gol a balón parado, en este caso en un córner peinado en el primer palo y remachado por el local Alberto en el segundo. Juanjo, no obstante, matizaba: "Este campo es especial porque un saque de banda es como un córner y una falta a mitad de campo igual, y te someten mucho a balón parado y es normal que alguna te rematen. Hemos mejorado en ese aspecto, el equipo se ha puesto el mono de trabajo y chapó, tres puntos en un campo difícil".

El Torno pudo empatar al final con el balón al travesaño: "Cuando no resuelves tienes que sufrir hasta el final. Quizá hay que tener más maldad para resolver antes, pero hay que darle la enhorabuena a los chavales, han hecho un trabajo enorme y hemos sacado tres puntos importantísimos que nos sirven para seguir escalando posiciones en la tabla".

David Narváez

David Narváez jugó casi toda la segunda parte en El Torno y suya fue la asistencia a Juan Rosillo para que el delantero anotase su tercera diana de la temporada. Narváez reconocía la dificultad del partido y de los tres puntos obtenidos: "Ya conocemos cómo son estos campos, donde el juego se vuelve trabado, difíciles y en donde cualquier fallo te puede condenar. El míster ha puesto a la gente que tenía que poner, gente fuerte, que va bien de cabeza y, en ese aspecto el equipo ha sufrido porque no estamos acostumbrados a este tipo de fútbol pero lo supimos contrarrestar en la segunda parte".

El delantero, uno de los casos COVID que tuvo el equipo a principios de temporada, reconoce que aún no está al cien por cien: "Me voy encontrando poco a poco mejor, debido a lo que pasó y a que apenas hicimos pretemporada, me está costando un poquito más, ya estoy bastante bien, me encuentro bien desde hace algunos partidos y ahora a seguir mejorando, entrenar día a día porque esto te deja un poco chafado el cuerpo. Tengo mejores sensaciones e intento aportar al equipo no sólo con goles sino con asistencias, llevo ya unas cuantas. Somos un colectivo y hay que seguir trabajando para lograr sí o sí el ascenso".

En efecto, el equipo puede acabar la primera vuelta como campeón de invierno. "Para eso estamos aquí, tenemos gente de calidad para darle un plus más al equipo. No conocemos la derrota y esperamos ganar estos dos partidos que nos restan de la primera vuelta para poco a poco dejar al Industrial donde se merece, que es en la primera posición".