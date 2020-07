Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, analiza lo que puede dar de sí el partido de este domingo contra el Balón, choque en el que los blanquiazules buscarán el pase a la final del 'play-off' de ascenso a la División de Honor Andaluza.

-¿Cómo llega el equipo a este partido?

-Ha sido un mes muy complicado por todas las circunstancias que han pasado y esta semana ha sido dura porque se nos ha caído Jesús Barrera y, además, a nivel personal, he perdido a mi abuelo y Oli a su tío. El equipo se ha sobrepuesto a todo lo que le ha ido pasando, a estos momentos difíciles y los que están han mostrado un compromiso genial. Si el fútbol es justo, nos debe premiar por todas estas dificultades que hemos sufrido.

-¿Y físicamente?

-No como nos gustaría, está claro. No hemos tenido ni el tiempo suficiente de entrenamientos ni hemos podido jugar algún partido. Es una incógnita cómo llegamos. Al equipo lo he visto bien en los entrenos, pero un partidillo no tiene nada que ver con un encuentro de competición y en ese sentido somos una incógnita.

"¿Ventaja? Ninguna. Ningún futbolista está preparado físicamente para jugar 120 minutos. Es una norma que no tiene lógica alguna"

-¿Que les valga el empate pero que sea a 120 minutos es una ventaja pero menos?

-Para mí ninguna. Creo que ahora mismo no hay ningún futbolista que esté capacitado para aguantar 120 minutos porque la preparación no ha sido la más adecuada. Esos 30 minutos de más son una locura. Nuestro pensamiento es que el partido se decante para nosotros en los 90 minutos y no tener que llegar a una prórroga, porque ningún equipo está preparado para jugar 120 minutos con menos de un mes de entrenamientos y sin partidos de preparación.

-La de Cádiz es la única federación que se ha decantado por la disputa de una prórroga en caso de empate.

-No sé por qué, lo veo incoherente. No hemos jugado ni un partido en los últimos cuatro meses y ahora quieren que en caso de empate juguemos 120 minutos. No lo veo ni lógico ni normal y creo que el equipo claramente beneficiado es el Balón de Cádiz al ser chavales jóvenes. No entiendo que a tres días de un 'play-off' saquen esa norma. Han tenido tiempo suficiente para hacerlo y lo hacen a falta de tres días. Evidentemente, si lo hubiésemos sabido antes la preparación habría sido distinta. Algunas de las cosas que teníamos pensadas trabajar ya no nos valen.

"Ha sido una última semana muy dura, pero este equipo ya ha demostrado que se sobrepone a todo”

-Para colmo, se pierden el partido, por un motivo u otro, siete jugadores de la primera plantilla.

-No hace falta ser muy listo para ver que somos los más perjudicados. Hemos perdido a siete futbolistas e importantes, pero los que están con nosotros han demostrado durante todo el año que están supercapacitados para dar un buen nivel y pasar a la final.

-¿Pablo Abuín se ofreció a venir?

-Sí. Como Álex estaba tocado, Pablo dio el paso adelante y nos comentó que si no se recuperaba, él hacía el esfuerzo de coger un avión o el coche y venir a jugar. Nosotros eso lo hemos valorado y es un gesto que le agradecemos mucho, pero tampoco queríamos que se pegara ese palizón si Álex estaba medianamente para jugar. Álex ha entrenado esta semana, se va a infiltrar y parece que está bien.

-¿En este tipo de partidos la experiencia y la madurez es un plus frente a la juventud del rival?

-Creo que será un partido muy igualado que se va a decidir por pequeños detalles. Ellos estarán mejor físicamente y nosotros jugaremos con nuestras armas.

-¿Le ha dado muchas vueltas a las bajas en defensa?

-Es la zona más afectada, porque perdemos a David, Álex y Maikel. Pero los que han decidido jugar y tirar para adelante son los que nos van a hacer ganar el partido. Confiamos en ellos y sabemos que lo van a dar todo para pasar la eliminatoria. Tenemos varias alternativas, hemos valorado y sabemos que los que salgan van a hacerlo bien. Tenemos confianza plena, pero no sólo en los que salgan de inicio, también en los que lo hagan desde el banquillo. Todos van a ser importantes porque ahora mismo preparados para jugar 90 minutos no hay nadie por el poco tiempo que hemos tenido.

-Aficionados, técnicos y exjugadores se han volcado con el equipo en las redes sociales del club.

-Hemos visto los vídeos y animamos a la afición a que venga a despedir a los chavales a La Juventud. Hay que estar muy orgullosos de ellos, han demostrado durante este mes que están comprometidos con este club y este escudo y se merecen una gran despedida, que además será una motivación extra de cara al partido. Hemos sentido el cariño de la afición con las palabras de ánimo de muchos. Nos vamos a dejar el alma por clasificarnos y, si no es así, que todo el mundo sepa que el equipo lo va a dar todo en el campo.