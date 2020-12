Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, afirmó tras el tercer empate consecutivo en liga que ve a sus jugadores con demasiada presión, intentando encontrar una explicación a lo que le ocurre al equipo, que todavía no ha estrenado el casillero de victorias. El entrenador jerezano lamentó las ocasiones falladas en la segunda mitad y apuntó que a partir de ahora "todos los partidos serán finales, estos seis puntos los vamos a echar de menos seguro".

-¿Qué balance hace de este tercer empate seguido?

-Hemos tenido la posesión de balón, pero nos han faltado ocasiones de gol en la primera parte, aunque en la segunda hemos tenido bastantes y volvemos a perdonar demasiado y así es casi imposible ganar un partido.

-¿Y qué ha sucedido en la primera parte, cuando el equipo juega con uno más desde el minuto 12?

-Creo que no hemos sabido leer el partido, porque había que buscar la superioridad por fuera y aunque llevamos el balón de lado a lado nos faltó esa profundidad que sí hemos tenido en la segunda.

-A partir del 0-1 llega la reacción, pero de nuevo con mala puntería.

-Hemos pedido paciencia, llevar balón de lado a lado y crear superioridad, pero nos ha faltado maldad delante de la portería. David la ha tenido, Barrera también, Jairo y Mancio, son tres o cuatro ocasiones clarísimas y aunque nos ha faltado claridad arriba, creo que tuvimos ocasiones suficientes para ganar el partido. Nos han hecho un gol de dos ocasiones, casi un cien por cien de efectividad, lo mismo que nos pasó el otro día en Chipiona.

-¿Qué cree que le pasa al equipo?

-Veo a la gente demasiado presionada, queriendo ganar desde el minuto uno y los partidos hay que madurarlos, hay que tener tranquilidad. Sabíamos que era un partido importante para ganar, ocasiones no han faltado, pero sí meterlas.

-¿Y a qué se debe esa falta de gol?

-No me lo explico tampoco, cuando generas tanto como el otro día en Chipiona o ahora contra el Villamartín, es ilógico que con la gente que hay en el campo no seas capaz de hacer gol. No sé si es la presión o qué. El equipo lo da todo, pero no podemos necesitar tantas ocasiones para hacer una y que de dos tiros nos hagan a nosotros uno.

-¿Qué le ha parecido la actuación arbitral y los dos goles anulados?

-Desde mi posición es imposible ver si lo eran o no. Lo que me parece lamentable es que haya descontado en el primer tiempo tres minutos y en el segundo cinco cuando a raíz de la expulsión el equipo contrario se dedica a perder tiempo, han hecho diez o quince cambios, tirados en el suelo... De todos modos, cuando generas tanto y no metes nada evidentemente estás en un hilo.

-¿El partido de este martes en Trebujena es una final?

-Sí, a partir de ahora son todos finales porque hemos dejado escapar seis puntos y tal como está la liga son puntos que se van a echar en falta seguro.