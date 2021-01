El Jerez Industrial sumó en Sanlúcar su séptima victoria consecutiva y se dispara en la clasificación del Subgrupo 2 de la Primera Andaluza con 24 puntos, siete más que el Xerez DFC B. Los blanquiazules se impusieron a la UD Algaida gracias a los tantos de Jesús Barrera y David Narváez. El técnico industrialista, Juanjo Durán, ha felicitado a sus jugadores por la gran racha y también por el esfuerzo de jugar cuatro partidos en 11 días, todos saldados con victorias.

El partido contra la UD Algaida, que hasta este domingo estaba invicta en su feudo, fue "tal como lo pensábamos, hemos sufrido al final del partido porque ellos son muy fuertes a balón parado, sobre todo Dani, Jhon y Raúl, y lo hemos pasado mal en los últimos minutos". No obstante, Durán señala que "hemos tenido el partido controlado y tenido ocasiones para no haber llegado al final sufriendo. Jesús la ha tenido al palo, Samu al larguero, Rosillo en la primera parte, David Narváez antes del gol... Hemos perdonado y al final nos ha tocado sufrir", reconocía.

El equipo ha solventado con sobresaliente "cuatro partidos en once días, terminamos por fin el maratón y podemos ya encarar las jornadas semana a semana" y su entrenador destaca que "sabíamos que en estos 11 días toda la plantilla iba a ser muy importante y se ha demostrado, todos han aportado del primero al último, no han ganado 11 sino todos los convocados porque todos han sumado dándonos un saltito para llegar al final del partido con energía y pilas".

Pese a la buena marcha del equipo, invicto iniciada ya la segunda vuelta, Juanjo Durán no permite euforias, quizá por la experiencia de la pasada temporada: "Nos hemos metido arriba pero quedan ocho partidos, queda mucho y no hemos conseguido absolutamente nada. Hemos dado un paso importante".

Sí lamentó que a partir de ahora no pueda acudir la afición a La Juventud debido a que el distrito sanitario de Jerez-Costa Noroeste haya pasado de nuevo a la Fase 4 de la Alerta sanitaria por el COVID: "Es una lástima no poder contar con los aficionados en La Juventud, es una pena que no pueda disfrutar del equipo, hemos sentido su aliento y nos ha ayudado mucho para conseguir esta victoria".

Los blanquiazules afrontarán el próximo domingo el segundo partido de la segunda vuelta enfrentándose de nuevo a El Torno, al que se le venció en el último partido de 2020 1-2. Lo que más preocupa a Juanjo Durán es "poder recuperar a la gente que está lesionada y tocada. Hemos terminado bastantes cansados y esperemos poder preparar bien el partido, que la gente recupere bien para preparar bien el partido contra El Torno, que es un rival que va a venir necesitado”.