Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, acabó satisfecho con el triunfo de su equipo frente al Tarifa aunque echó de menos haber resuelto antes el partido por las oportunidades creadas por los blanquiazules en la segunda mitad, además de lamentar la lesión de Mere, que descentró a los locales y dio aire a los visitantes.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Salimos bastante bien, nos pusimos 2-0 en apenas siete, ocho minutos, y creo que el equipo a partir de los dos goles estuvo bien pero a partir de la lesión de Mere creo que se desinfló un poquito, nos faltó a lo mejor un poquito de veteranía, de carácter, y la verdad es que hemos pasado 20 o 25 minutos de la segunda parte malos, les hemos metido en el partido nosotros a ellos, y creo que la segunda parte ha sido totalmente nuestra, no había necesidad de llegar apurados con el 3-2 hasta el final con tantas ocasiones claras de gol que hemos tenido, pero aún así, el equipo en el descanso llegó dolido después del 2-2 y ha sabido reponerse y ganar, que era lo más importante.

-En la segunda mitad el equipo generó ocasiones como para no haber sufrido al final...

-Sabemos que nos está costando hacer goles de tantas oportunidades que estamos teniendo y seguiremos trabajando en ese aspecto, no podemos necesitar siete ocasiones claras para meter un gol porque hoy sí las tienes pero habrá partidos donde no las tengas, y tiene que hacer gol con menos ocasiones, no podemos necesitar tantas. Como digo, creo que no había necesidad de llegar con tanto sufrimiento al final del partido pero aún así el equipo ha sabido sufrir y ha sumado los tres puntos, que es lo más importante.

-El Industrial supo reaccionar en la segunda mitad tras el 2-2...

-Hemos salido muy bien al partido, nos hemos puesto 2-0 bastante rápido, el equipo ha salido bastante enchufado. Aún así, después del 2-0 el equipo siguió bien y creo que la lesión de Mere nos repercute un poco, es verdad que nos da un plus de veteranía, de saber estar. Ahí hubo momentos de duda en los que ellos se metieron en el partido, diez o quince minutos de desconexión del equipo, y es verdad que tras el descanso el equipo ha sabido reaccionar, ha creado bastantes ocasiones de gol y ha hecho méritos para no llegar con tanto sufrimiento al final. Aún así, creo que el Tarifa ha hecho un buen partido, es buen equipo.

-Ha comenzado la rotación de futbolistas y han entrado jugadores de refresco...

-Llevamos un mes más de trabajo que todos los demás equipos y sabemos que hay que empezar a dosificar a la gente porque hay jugadores que llevan ya muchos entrenamientos, muchos minutos de partido y si el objetivo lo cumplimos, que esperemos que sí, va a ser casi un año entero de entrenos y partidos porque empezamos muy pronto en julio y si Dios quiere terminaremos en junio, y hay que tener a la gente enchufada cuando lleguen los momentos importantes y confiar también en la gente que ahora ha salido de lesiones y tienen menos minutos. La verdad es que la gente a la que se le ha dado la oportunidad lo ha hecho bien y seguimos en esa línea, en confiar en los 25. Los 25 van a ser importantes como dijimos el primer día.

-Y la próxima jornada visita al Ubrique, segundo con los mismos puntos que el Industrial...

-Vamos a trabajar como lo venimos haciendo, trabajo serio con gente con actitud, ganas y sobre todo sabiendo que es un partido importante, un campo difícil, donde nos van a poner las cosas complicadas porque entiendo que querrán ganarnos y ponerse primeros, para ellos será un aliciente. Nosotros vamos allí a poner las cosas difíciles y traernos algo positivo para Jerez.