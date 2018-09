Justas tablas en Chapín

San Fernando y Sanluqueño afrontaron un derbi lleno de parámetros de igualdad y, al final, tras lo ofrecido por uno y otro conjunto, las tablas se pueden considerar más que justas a tenor de las oportunidades. El choque fue una gran partida de ajedrez expuesta sobre el tapete del prestado Chapín, con dos equipos que conocían, a las mil maravillas, a su rival y con las piezas bien plantadas sobre el campo.

Pero comenzaron atacando los de La Isla, que iniciaron el choque con mucha más intensidad y más metidos en el encuentro. Tal fue así que, a los pocos minutos del comienzo de la partida, concretamente a los cinco, fue Pau Franch el que gozó, con un disparo bajo a centro de Pablo Sánchez, con la oportunidad de desarmar al rival.

No tardaron los isleños en terminar de percutir sobre el marco sanluqueño más que dos minutos. Carri enganchó un tremendo disparo que se coló irremisiblemente en el marco de un desconcertado Diego. Era el uno a cero y el San Fernando desarmaba a un Sanluqueño que, durante los minutos posteriores al gol anduvo desorientado.

Pero el partido, conforme pasaban los minutos se iba transformado en un encuentro extraño. Los azulinos no parecían estar cómodos en el campo, el Sanluqueño no encontraba la manera de reaccionar y todo se convertía en un juego, en ocasiones soporífero, que no parecía cambiar en nada conforme el cronómetro avanzaba. Pero en esto del fútbol, cual quier detalle, cualquier situación comprometida, cualquier movimiento extraño, se traduce en un cambio de aires que deja sorprendidos a unos y entusiasmados a otro.

Una contra del equipo verdinegro termina con una puja entre Raúl Palma y Mawi donde el inquieto delantero saca partida, concretamente el primero de los dos penaltis a los que fue sometido el cuadro azulino. Abel Gómez ponía la igualada, pero, en esta ocasión, los desorientados eran los azulinos que tenían que soportar como a los siete minutos después del tanto, Rubén Gálvez tenía que emplearse a fondo ante un tiro de Del Moral y, un minuto después, la partida se decantaba del lado visitante tras transformar el segundo penalti de la tarde. El inicio de la segunda mitad fue fulgurante, vibrate, eléctrico e ilusionante para los locales, que pusieron todas sus fichas sobre el tablero. Carri avisó en el 46' con una falta que se estrelló en la cruceta y volvió a incidir en el 47, con otra falta que se coló como un obús en el marco de Diego.

Las situaciones aumentaban por doquier conforme avanzaba la segunda mitad. Buba tuvo en el 50 un maravilloso remate de chilena que acertó a detener Diego y dos minutos después fue Gabi Ramos el que tuvo que parar la internada de Mawi. Era un golpear y recibir que parecía traducirse en una locura. Pero no fue así, de nuevo se apagó la luz y se pactó una igualada que, según lo visto pareció contentar a todos.