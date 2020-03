Libertad Reyes es psicóloga especializada en orientación educativa, mediación y deporte y suele formar parte del cuerpo técnico de José Pérez en sus equipos. Comenzó la temporada en el CD Ibiza pero hace unos meses empezó a trabajar en otro proyecto. De todos modos, sigue colaborando con el técnico.

–¿Cómo afronta esta situación tan crítica?

–Con un vaivén de emociones, al igual que el resto de personas. Son días complicados ante una situación totalmente nueva, en la que sobre todo intento buscar la seguridad, la estabilidad y el sentirme bien conmigo misma. El mensaje es contundente: hay que permanecer en casa, y yo le añadiría, hay que permanecer lo mejor que sabemos. Es cierto que es una situación difícil pero no dramática, el reto de quedarnos en casa es fácil, tenemos hogares equipados para permanecer entretenidos y llevarlo incluso con buena calidad de vida.

–¿Cómo afecta al jugador un parón así y sin ningún antecedente similar?

–Esta situación afecta a todas las personas, sin diferenciar la edad, el nivel cultural o económico que tengan y ello engloba también a los deportistas. En muchas ocasiones, catalogamos a los deportistas como superhéroes por estar en buena forma física o estar acostumbrados a aguantar la presión constantemente, sin embargo, esta situación es nueva para ellos también. Ellos cuentan en estos días con herramientas de afrontamiento que han entrenado en periodos de confinamiento, como durante los días de concentración, los periodos de descanso e incluso los que han sufrido una lesión grave y han estado durante semanas hospitalizados o manteniendo reposo se encuentran estos días con situaciones que le resultan familiares. Sin embargo, el sumarle la incertidumbre y la preocupación de cómo va a afectar a su rendimiento hace que sea también para ellos una situación algo incontrolada.

–¿Hay pautas para que cumplan con las recomendaciones y además no salir de casa?

–Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que en estos momentos no podemos marcarnos expectativas. Hay dos certezas en esta situación, una es que tenemos que quedarnos en casa y otra es que no sabemos cuánto tiempo tenemos que seguir esta recomendación. No hay que tachar los días en el calendario, hay que cambiar el estilo de vida el tiempo que nos exija este partido.

–¿Cuáles son las mejores pautas entonces?

–Las mejores pautas que puedo dar para los deportistas es que entren en esas habilidades psicológicas que hacen engañar a nuestro cerebro y le hacen creer que seguimos entrenando. Técnicas como la visualización que nos ayudan a mantener la sensación de control las podemos encontrar en el canal ‘Youtube’ ‘Los cables cruzados’ de Chema Buceta, las microconferencias de Pep Marí o la página de Joaquín Valdés www.futboldecabeza. com. Por último, es fundamental mantener el espíritu de equipo y trabajar en cohesión hacia un mismo objetivo. José Herrera en sus previas siempre marca una idea en sus jugadores, "estamos ante una nueva oportunidad, se vivirá sólo esta vez y tenemos que aprovecharla".

–(...)

–Vivamos esta situación como una oportunidad para hacernos mucho más fuertes, para sumar resistencia y para ganar este partido. Existen factores de protección que nos ayudan a disminuir ese malestar psicológico. El deportista en estos momentos está cargado de sensación de descontrol y para disminuir la frustración de no poder seguir el ritmo de trabajo es importante seguir unas pautas en forma de escudo que nos van bien a todos, como no cargarnos de información, respetar las pautas del cuerpo técnico, mantener nuestras rutinas, ser positivos o ver el deporte desde otro lado.