"Vamos a intentar dar el 'melillazo' frente al Madrid"

Lolo Garrido, centrocampista jerezano del Melilla, apuesta por dar el "melillazo" ante un Real Madrid que aterriza en el Álvarez Claro en plena crisis tras la destitución de Julen Lopetegui y la interinidad de Solari. El mediocentro tiene claro que al Madrid "se le puede hacer daño" y sueña con dejar abierta la eliminatoria para la vuelta en el Santiago Bernabéu. "Va a ser un partido muy bonito, la gente incluso está mucho más ilusionada que nosotros porque quieras o no hasta ahora hemos estado centrados en los partidos de Liga. El míster tiene clarísimo que le podemos hacer daño al Real Madrid y para eso hemos estado trabajando y preparando el partido para plantarles cara, no para pedir camisetas al final", señala.

Lolo Garrido 'disfrutó' el domingo con el clásico que se llevó el Barça (5-1) aunque ahora espera un Real Madrid herido en su orgullo. "Vendrán con el cuchillo entre los dientes y juegue quien juegue no deja de ser el Madrid, el campeón de las tres últimas 'Champions'. Nosotros intentaremos darles un susto, dejar la eliminatoria abierta e ir al Bernabéu con opciones de poder pasar y hacer un 'melillazo".

El buen momento del Melilla (una sola derrota en Liga) contrasta con el mal momento de juego y anímico del Real Madrid, noveno en el campeonato doméstico y a siete puntos del Barcelona. Parece la situación ideal para asestarle un nuevo golpe: "En el momento que estamos nosotros y en el que están ellos, si no es ahora... El técnico ya nos ha hecho ver que tiene sus puntos débiles. Al final no deja de ser un partido de fútbol, once contra once. Tenemos nuestras armas y hay que aprovechar sus dudas", afirma un Lolo Garrido que argumenta que "esta eliminatoria contra el Real Madrid es un premio al gran trabajo que estamos haciendo".

Para el centrocampista jerezano es su segunda temporada en Melilla. La pasada fue titular prácticamente en todos los encuentros y esta temporada la comenzó igual aunque posteriormente dejó de aparecer algunas jornadas hasta recuperar la titularidad hace dos semanas. "He tenido que esperar de nuevo mi oportunidad y volví hace dos partidos. Es verdad que no estaba al principio en mi mejor momento, pero ahora de nuevo estoy a un buen nivel y tengo la confianza del míster, me dijo que en cuanto estuviera bien iba a ser un hombre importante en el equipo y me lo ha demostrado".

Como el resto del plantel, "nadie se quiere perder este partido. El míster será justo poniendo a los once que cree que pueden dar más rendimiento. Somos un equipo y si estamos arriba es porque la gente que entra desde el banquillo da también la cara".