Lorenzo se enfada con Marc MárquezExhibición de coches de exposición

Jorge Lorenzo, que será compañero de Marc Márquez la próxima temporada, no tuvo reparos en culpar de su caída en MotorLand al líder del Mundial de MotoGP: "La entrada de Márquez me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he tenido que abrir gas inclinado y por la zona sucia, y se me ha ido de atrás; pie reventado, dedo con luxación, rotura del metacarpiano y veremos si puedo correr en Tailandia. Una de las cosas que más rabia me da es que desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado.Ssólo lo sabemos los dos, él y yo pues desde fuera lo único que se ve es que se ha ido a lo verde y yo también estaba en lo verde; me he tenido que ir a la zona sucia porque me ha hecho un 'block pass' y no me ha dejado entrar en la curva", explicó Lorenzo, en la foto por los aires mientras Márquez acelera.

Más de 400 clásicos hicieron las delicias de los amantes de los automóviles de época ayer en el paddock del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde auténticas joyas de las cuatro ruedas completaban una exposición de auténtico lujo.