Luis Poley se despide de la UD Roteña

Luis Poley, hasta hace unas semanas presidente de la UD Roteña, ha querido despedirse de la afición explicando una serie de puntos que a continuación detalla en una carta:

"Hemos dirigido la entidad con firmeza y personalidad .En estos siete años se han hecho muchas cosas, como adecentar las instalaciones y tener el terreno de juego en perfectas condiciones. Hoy es una fuente de ingresos por su cantina y salón multiusos. Podemos estar orgullosos de cómo esta junta directiva, con poca gente, ha trabajado. Hemos tenido ascensos y descensos pero me quedo con el ascenso a Tercera y, quizás, el más importante: el de este año a División de Honor con una plantilla corta. Ha sido meritoso el trabajo de Javi Rivas y jugadores. En el tema económico, hemos terminado las temporadas sin déficit, cumpliendo con jugadores y proveedores y se ha gastado mucho dinero en las instalaciones. Y llevamos la aprobación de la visera para gradas al terminar con un superavit de 25.000 euros. Después de toda mi vida ligado al club como jugador, segundo entrenador, coordinador de escalas inferiores y presidente, presenté mi dimisión junto a parte de mi junta directiva por tantos problemas que hubo este año. Es verdad que luego quise seguir después de tener una reunión con los jugadores en la que me comunicaron que si no seguía yo ellos tampoco porque no tenían confianza en las personas que iban a entrar. No entiendo por qué en la calle se están diciendo tantas mentiras, ya que expliqué en la asamblea que había dado dos cartas de libertad a Jesús de Gaspar y a Pulido porque tenía el compromiso de que si les salía un equipo de superior categoría no iban a tener problemas, igual que otros años se la han dado a otros jugadores como a Camacho, Bonomo o Expósito. Me voy con un sabor agridulce, pero con la conciencia tranquila. Si la plantilla se ha negado a seguir con esta nueva junta es porque ha visto que algunas personas, directivos incluidos, no se han portado bien con ellos. Quiero dar las gracias a una serie de personas que han ido conmigo a muerte, mi gente de confianza: Antonio Plaito, Paco y José Luis Beltrán. También acordarme del buen trabajo en la tesorería de Antonio Vilela y de su hermano Manolo en el tema de publicidad y ayudar al club en todo lo que ha podido. También darles las gracias a esos clubes que nos han visitado en el Arturo Puntas Vela con los que hemos tenido unas magníficas relaciones: Sevilla FC, Cádiz, Xerez CD y Xerez DFC. Gracias a todos".