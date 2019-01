El Madrid, con la obligación de la victoria

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a una Real Sociedad que estrena técnico, Imanol Alguacil, sintiendo la obligación de ganar para no perder el tren de la Liga, después de comenzar 2019 con un empate en el partido aplazado ante el Villarreal y quedar a siete puntos del Barcelona.

La imagen con la que el equipo de Santiago Solari conquistó el Mundial de Clubes, donde no encontró rival, se diluyó en el Estadio de la Cerámica. El inicio de año dejó el reencuentro con los mismos males, especialmente en una segunda parte de indolencia y falta de motivación. Si no quiere despedirse de la Liga de nuevo en fechas navideñas, el Real Madrid tiene la obligación de reaccionar de inmediato y encadenar buenos resultados en una competición a la que no toma el pulso por sus continuos tropiezos (tres empates y cinco derrotas tras 17 jornadas).

Pierde además Solari a uno de sus referentes, el galés Gareth Bale, por su enésima lesión de sóleo. Su ausencia provoca una recomposición táctica si la apuesta del técnico es Isco. Mantendría el 4-3-3 si el elegido para comenzar el encuentro es el brasileño Vinicius, con Lucas Vázquez en la derecha y un inspirado Benzema como 9 para completar el tridente.

Todo apunta a que es el momento que esperaba Isco para recuperar galones. Llega provocado por las lesiones, ya que a la ausencia de Bale se suman también las de Marco Asensio y Mariano en ataque, con Marcos Llorente completando el parte de bajas. El malagueño encara un momento clave par dar un giro a su situación, suplente y con pocas oportunidades para brillar con Solari.

La Real Sociedad es un equipo propicio según las estadísticas de las últimas temporadas. Siete victorias consecutivas madridistas en los últimos precedentes y hasta nueve triunfos enlaza el conjunto madridista en el Bernabéu ante el equipo donostiarra.

El cuadro vasco vuelve a poner su contador a cero con la llegada de Imanol Alguacil, el técnico que sustituye a Asier Garitano y que se presentará en el Bernabéu con necesidad de puntuar, en un estadio en el que los donostiarras han salido goleados en las últimas cuatro temporadas.

Los problemas para Alguacil vuelven a ser muy similares a los que padeció su antecesor: acumulación de lesiones que le impiden oponer probablemente al equipo que tenía en mente, comenzando en la portería con el retorno de Rulli, cuestionado y con malas actuaciones en el feudo del Madrid.