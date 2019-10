Manu vuelve al Xerez DFC Toyota Nimauto

Tras el anuncio de la vuelta de Manuel Partida la pasada semana, el Xerez DFC Toyota Nimauto acaba de confirmar el regreso del portero Manu. Manuel Pérez jerezano tuvo que dejar el equipo a la finalización del curso pasado por motivos personales y estaba prevista su reincorporación, que llega con motivo de la disputa de la séptima jornada.

El guardameta jerezano se unirá a la expedición xerecista que viajará este fin de semana a Murcia y sustituirá en la portería a Juanlu, que por motivos personales no podrá ser de la partida. Manu explica que después de varios meses alejado de las pistas, afronta su vuelta con ilusión: "Jugar a fútbol sala es de las cosas que mas me pueden gustar del mundo y la espera hasta poder incorporarme al equipo se me ha hecho eterna".

Manu ya lleva varios días entrenando junto a sus nuevos compañeros y subraya que el grupo le ha acogido de manera inmejorable. "Hay muchos compañeros nuevos, pero la acogida ha sido inmejorable, el equipo se ha reforzado muy bien con jugadores jóvenes y de gran calidad como Bryan, Pablo, Dani, Isra, Kike y Jaime, complementados a la perfección con la veteranía e inteligencia de Nene".

Además, Manu vuelve a encontrarse con Ricardo Villaça: "Ya lo conocía porque me entrenaba cuando apenas tenía 6 o 7 años y bajaba de su casa con un saco de balones. Ricardo es una leyenda viva del fútbol sala jerezano y poder aprender de él es un lujazo".