El Marbella, difícil rival para un Atleti en racha

El Atlético Sanluqueño tratará esta tarde de prolongar su buen momento deportivo ante el Marbella, al que recibe en El Palmar. Los de Rafa Carrillo le han tomado el pulso rápidamente a la categoría tras el salto a Segunda B y aunque iniciaron la temporada con derrota en El Palmar contra el Real Murcia, a raíz de aquel tropiezo los sanluqueños se han rehecho y llevan tres partidos consecutivos puntuando en los que han sumado siete puntos de nueve posibles.

En efecto, el Sanluqueño encadenó dos victorias consecutivas frente al Ibiza (0-1) y El Ejido (2-1) y la pasada semana sacaron un punto en Chapín, 'casa' del San Fernando hace siete días por la resiembra del Iberocamericano. El empate incluso le supo a poco a la parroquia sanluqueña, que se adelantó 1-2 gracias a dos tantos desde el punto de penalti, pero el exverdiblanco Carri fue el encargado de restablecer la igualada.

El Marbella es un rival potente, de los que están apostando por estar en la zona alta"

Ahora, visita El Palmar el Marbella. El conjunto malagueño fue subcampeón del grupo la pasada temporada a un sólo punto del Cartagena y en el 'play-off' de ascenso se quedó fuera a las primeras de cambio cayendo en los penaltis contra el Celta B. Ahora, los marbellíes ocupan la octava plaza con seis puntos, a uno del Sanluqueño, que es sexto empatado a puntos con el quinto y el séptimo. El conjunto malagueño cuenta sus dos únicas salidas por derrotas, ambas por el mismo resultado (2-1) frente a Almería B y Melilla.

En el cuadro sanluqueño, Rafa Carrillo ha convocado a todos los disponibles y hasta una hora antes del choque no facilitará la lista de convocados. No se esperan demasiadas sorpresas en el once inicial, que podría ser incluso el mismo que cosechó un punto en tierras jerezanas frente al San Fernando.

El único que ha estado durante la semana entre algodones es Abel Gómez. El veterano centrocampista, autor de uno de los goles en Chapín, tiene unas molestias en el abductor y ha dosificado los esfuerzos durante la semana para poder estar listo hoy ante el Marbella.

Rafa Carrillo explicaba en la rueda de prensa previa al partido que "todo lo que sea puntuar es bueno y hay seguir sumando para conseguir el mayor número de puntos para la salvación, que es el objetivo". El técnico asegura que el Sanluqueño está "en una buena línea y hay que intentar que esto siga así. El equipo está demostrando que se está adaptando a la categoría y ha empezado con buen pie e incluso el día del Murcia no merecimos perder".

Del rival, Carrillo comentaba que "el Marbella es un equipo potente, de los que apuestan últimamente por estar en la zona alta y que el año pasado jugó fase de ascenso. Es un conjunto bien armado y planificado. Sabemos que jugamos ante uno de los rivales fuertes de la categoría e intentaremos hacer nuestro trabajo. Los contrarios tienen que saber que van a sufrir viniendo a El Palmar y espero el apoyo máximo de nuestra afición para que el rival sienta esa presión y compruebe que ganar aquí no es fácil".

El Atlético Sanluqueño es sexto tras el primer mes de competición, algo que todo el mundo firmaba a principios de Liga. Carrillo señala que "queríamos tener un inicio como éste pero luego la competición te pone en el sitio. El trabajo del equipo hace posible que estemos donde estemos, hemos sumado en tres partidos de cuatro y vamos a seguir intentando sumar, ese en nuestro objetivo, plantearnos tener a la gente lo más fresca posible y disputar los partios al máximo. Si trabajamos como lo estamos haciendo tendremos muchas opciones de sacar los tres puntos", afirmó.