Mario Mena, bronce en los 200 metros del Andaluz absoluto en pista cubierta

Mario Mena, velocista jerezano del Go Fit Athletics madrileño, ha obtenido la medalla de bronce en los 200 metros en el Campeonato de Andalucía absoluto en pista cubierta que se disputó el domingo en Antequera (Málaga).

El joven atleta, a sus 17 años, accedió a la final con el tercer mejor tiempo, después de vencer en su semifinal, la cuarta, con un crono de 21.73.

En la final coparon las dos primeras posiciones los favoritos -más expertos y de mayor edad-, los atletas del Cueva de Nerja Jesús Gómez (21.08) y su compañero José María Marvizón (21.61), que corrieron en la final A para cumplir con el protocolo del Covid-19. Mena paró el crono en la final B en 21.74 y fue el más rápido.

Ahora, el jerezano apunta alto y ya prepara el Campeonato de España en pista cubierta, que se disputará en Madrid a final de mes. El pasado curso, Mena fue campeón nacional sub-18, este año sueña con competir con los mejores, y hace dos semanas se colgó dos medallas en el Andaluz sub-23 en pista cubierta también en Antequera.

Mena, que entrena a las órdenes de Alberto Romero, explica que "me estoy encontrando bastante bien y, sinceramente, no esperaba obtener tan buenos resultados, estoy sorprendido. Estoy habituado a correr al aire libre, en pista cubierta ni he podido entrenar, y es para estar contento".

La cuenta atrás para su participación en el Nacional absoluto en Madrid ha comenzado y confiesa: "Es muy complicado porque allí estarán los mejores de España. Competir con ellos ya es un premio. Intentaré hacerlo lo mejor posible y aprovechar al máximo la experiencia para seguir aprendiendo y progresando. Es algo que veía muy lejos y ahora ya está ahí".