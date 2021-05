Mario Mena logra la mínima en 200 metros para disputar el Campeonato de Europa

El jerezano Mario Mena Molina, del Go Fit Athletics, ha conseguido este fin de semana en el VI Meeting Internacional de Granada 'Paco Sánchez Vargas', celebrado en el estadio de la Juventud, la marca mínima en 200 metros lisos para participar en el Campeonato de Europa de Atletismo sub-20. La competición se disputará del 15 al 18 del próximo mes de julio en el estadio Kadriorg de Tallin (Estonia).

El jerezano fue bronce gracias a sus 21.21 en pista al aire libre. Dani Rodríguez se alzó con la victoria con 20.94, segunda mejor marca española de la temporada. La segunda plaza fue para José María Marvizón, con 21.16 y tercero fue Mena con 21.21.

De este modo, el joven jerezano ve cumplida una de sus grandes aspiraciones a corto plazo, competir a nivel internacional. Se ha colocado sexto a nivel europeo y en los 100 metros también consiguió su mejor marca personal al aire libre, 10.64.

Por otro lado, la semana anterior, conquistó con su equipo Go Fit Athletics la medalla de oro en el Campeonato de España sub-20 celebrado en Vallehermoso (Madrid).