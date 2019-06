Mario Mena, el más rápido

Mario Mena, actual campeón de España sub-18 en los 100ml, se adjudicó la victoria en el hectómetro en la Copa Ibérica sub-18 GO fit, encuentro en el que se midieron las selecciones de España y Portugal de la categoría en la pista madrileña de Moratalaz. El velocista del Atletismo Xerez CD se impuso en los 100ml con un crono de 10.96, superando a los también españoles Erik Fernández (11.03) y Joseba Larrauri (11.13) y a los portugueses Guilherme Mendo (11.17) y Xavier Outeiro (11.57).

Además, el atleta jerezano también logró la victoria en el relevo 4x100 corriendo la última posta tras Erik Fernández, Iván Piñero y Joseba Larrauri, completando el cuarteto la prueba con un tiempo de 41.81.

España no dio opción a Portugal y desde las primeras pruebas se vio que el combinado nacional no quería soltar la primera posición de la clasificación final. Con un resultado de 242-136 esta Copa Ibérica sub-18 integrada en el programa Generación Atletismo y apoyada por GO fit se quedó en casa. Cabe destacar, además del triunfo del jerezano Mario Mena, a Ashley Abaga e Ismael Torrecilla, ganadores del trofeo al Atleta Más Valorado (MVA), reconocimiento entregado por GO fit, que con 24.39 en 200ml y 71,11 en lanzamiento de martillo respectivamente lograron las mejores marcas por tabla internacional de todas las logradas sobre el sintético azul de Moratalaz.

Otras marcas interesantes fueron los 46.73 que suponen un nuevo récord de España de 4x100 femenino que logró el cuarteto compuesto por Carla Gascón, Lucía Carrillo, Ashley Abaga y Nerea Iglesias, y también los 47.70 con los que Gerson Pozo se hizo con el triunfo en los 400ml. En lo que a victorias respecta España logró llevarse 34 de las 39 pruebas en liza.