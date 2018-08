Márquez, a reinar en territorio hostil

El catalán Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega este fin de semana al Gran Premio de Inglaterra con el mismo objetivo, aumentar su ventaja en la clasificación provisional del Mundial de MotoGP, pero deberá hacerlo en "tierra hostil" puesto que en Silverstone sólo ha ganado una vez y el pasado año se tuvo que retirar al romper el motor de su Honda.

Aun así, Marc Márquez cuenta ya con 59 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), cuya única victoria en Silverstone, que regresó al calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo en lugar de Donington Park en 2010, data de 2015.

El piloto de Repsol Honda no lo tendrá nada fácil en Silverstone, un trazado con diez curvas a la derecha y ocho a la izquierda, que no se adapta demasiado bien a su moto, al menos hasta la pasada temporada, aunque como él muy bien ha explicado ya en más de una ocasión, las diferencias respecto a sus rivales en los circuitos que no se le daban demasiado bien a su moto en la presente temporada se han estrechado a mínimos más que esperanzadores.

Es por ello que desde el fallo de Italia, que se saldó con un "cero" en Mugello, Marc Márquez cuenta todas sus participaciones por podios, el peor de ellos un tercero en la República Checa, con dos victorias y dos segundos.

Uno de sus principales rivales en Silverstone bien podría volver a ser el también español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), vencedor en Austria, que ya es tercero del Mundial y suma tres victorias y un segundo en las seis últimas carreras con la mecánica de Borgo Panigale.

Y es uno de los candidatos al triunfo en Inglaterra porque en Silverstone es el piloto que más veces ha ganado, en tres de las ocho ocasiones, y seguro que su victoria en el circuito Red Bull en un mano a mano con Marc Márquez, le habrá insuflado una confianza extra que querrá aprovechar para ascender posiciones.