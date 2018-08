Masegosa: "Veo a los jugadores enchufados"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, hace un balance positivo de la pretemporada que ha realizado su equipo, aunque no lanza las campanas al vuelo, se muestra cauto y advierte que todo lo realizado en este periodo de preparación sólo sirve para acumular trabajo y llegar en las mejores condiciones posibles al primer partido de Liga, fijado para el próximo domingo a partir de las ocho de la tarde en Chapín frente al Sevilla C.

El combinado xerecista disputó su último partido antes del inicio liguero el sábado en Conil. El preparador sevillano destaca una vez finalizados los ensayos que "vamos a afrontar la primera semana de competición con un crecimiento en cuanto al nivel de equipo, en cuanto a idea de juego y también en cuanto físico creo también que hemos mejorado mucho, pero aún podemos seguir mejorando. Dentro de lo que es una pretemporada, al final sacamos muchas conclusiones, sacamos muchos datos pero no hay nada definitivo. La experiencia me dice que el principio de Liga es algo distinto a todo lo que se ha venido haciendo. Aún así, lo que sí veo es a todos los jugadores muy enchufados para intentar ganar el primer partido de Liga, que es el único objetivo que tenemos, ganar al Sevilla C".

En Conil, el XDFC comenzó perdiendo y empató a pocos minutos del final con un tanto de Bonilla y con un futbolista menos por la expulsión de Tamayo. De ese compromiso, el técnico azulino matiza: "El equipo en todo momento, aunque al principio estuvo un poco más espeso tanto por el campo como por el calor que hacía, ha estado bien en líneas generales. Acabamos bien y creo que abarcamos mucho más campo con uno menos que ellos con uno más. No creo que tengamos que sacar unas conclusiones muy muy claras, lo que sí puedo decir es que me han gustado mucho los últimos veinte minutos, especialmente la intensidad que le dieron algunos jugadores. También hay que ser precavidos porque en competición todo suele ser bastante diferente".

Cuando faltan ocho días para que el balón comience a rodar de forma oficial, esta semana la van a aprovechar el cuerpo técnico para "mejorar algunos aspectos. Hay muchas cosas que debemos hacer mejor, vamos a estar mejorando constantemente. La idea no es llegar al primer partido de Liga, sacar un equipo y decir esta es la idea y esto es lo que vamos a hacer. La idea es que llega el primer partido de Liga, que llegamos en unas condiciones concretas y que a partir de ahí tenemos que seguir mejorando en el segundo encuentro, en el tercero, en el cuarto, a lo largo de la competición. Ahí es dónde creo que se ven los equipos, ahí es dónde realmente se puede comprobar la evolución, ahí es dónde se puede comprobar cómo vamos progresando a lo largo del campeonato. Todo lo que estamos trabajando y asimilando ahora durante la Liga hay que perfeccionarlo y, lógicamente, refrendarlo".