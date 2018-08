Masegosa advierte que "todo no va a ser coser y cantar"

El Xerez DFC se estrenó en Tercera con un empate sin goles ante el Sevilla C y todos tienen claro ya que esta nueva categoría no tiene nada que ver con División de Honor. El salto se nota. Pepe Masegosa, técnico azulino, tiene experiencia en la categoría y lo sabe. Pide constancia, pensar que todo no va a ser coser y cantar, el respaldo de la afición y no caer en el error de la pasada temporada, en la que todo el mundo quería que el equipo estuviese en Tercera en el mes de marzo.

El preparador azulino confiesa que "hubiese sido importante ganar en el inicio de cara a todos los nuestros pero hace poco ya lo dejé claro. La cuestión es que con esta masa social y que con estas ganas de crecer es cuestión de tiempo. No va a ser fácil, se acumulan cinco años en un camino y quedan más. Va a ser complicado, vamos a tener piedras en el camino y hay que superarlas. Para ello, es necesaria la constancia, no conozco otra cosa. Si queremos volver a la Liga de Fútbol Profesional habrá temporadas y partidos en los que tendremos que contar con la ayuda de todos, todo no va a ser coser y cantar".

A partir de este primer partido vamos a crecer y vamos a ser mejores, aunque no me disgustó el equipo"

Sobre el primer partido de la campaña ante el segundo filial del Sevilla detalla: "Todos los inicios ligueros conllevan cierto margen de incertidumbre. Nos enfrentamos a un rival al que las condiciones del campo y el calor que hizo le favorecieron. Tienen juventud y fuerza y eso, unido a esa ansiedad y a esas ganas de empezar ganando, nos pasó factura. En líneas generales, creo que es la consecuencia por la que no dimos todo lo que tenemos. Insisto, hizo mucho calor, el rival también juega y tuvimos exceso de ganas por querer hacer las cosas bien. Estoy convencido de que a partir de este partido vamos a evolucionar hacia arriba, vamos a hacerlo mejor, vamos a coger un tono físico que nos va a dar la competición y vamos a ser mucho mejor equipo, aunque no estoy descontento de cómo jugamos como bloque. Estoy sólo descontento de cómo jugamos en algunas fases del choque, en las que pudimos elaborar un poco más, pudimos ser más determinantes dentro de las áreas pero entiendo que es producto de todos los condicionantes que he comentado antes".

Aún así, el preparador azulino cree que "estuvimos muy organizados en todo tipo de transiciones, no nos cogieron nunca a la contra y supimos siempre ocupar los espacios para atacar. Quizás, a balón parado nos faltó algo de determinación en cuanto a coordinar el golpeo con el remate pero he visto un equipo en formación, un equipo al que, dadas las circunstancias, nos pasaron algo de factura los esfuerzos que hicimos al principio para llevar el peso del partido. El peaje físico para llevar el peso del encuentro fue bastante alto, ya que después nos dejó pocas fuerzas para jugar en campo contrario y para ser determinantes. Esos son los aspectos a mejorar y eso se va a dar porque es imposible estar en ese estado de alerta constantemente. Creo que vamos a hacer un equipo sólido y fiable dentro de la categoría".

Habla de equipo fiable pero no quiere oír hablar de objetivos a largo plazo. "Cometeríamos un gran error si hablamos ya de ascenso y hablamos ya de que somos el Xerez o de que somos el club con más masa social de la categoría... Todo eso está muy bien y todos los sabemos pero eso simplemente no nos va a llevar a ganar los partidos. Para ganar partidos tenemos que correr, que saltar, no ser previsibles, jugar bien y todo eso se consigue dentro del campo. Tenemos que olvidarnos un poco de esa idea de favoritos en la primera jornada de Liga. Es más, no podemos cometer el error del año pasado, cuando queríamos ascender en el mes de marzo y teníamos sensación de insatisfacción cuando estábamos haciéndolo fenomenal. El Cádiz B, que hizo un temporadón, resulta que sumó un punto más que nosotros y no era un fracaso ni mucho menos, todo lo contrario. No podemos caer en el mismo error, aunque los condicionantes que tenemos, estadio, afición y tal, pueden llevarnos a eso. Lo entiendo todo pero estamos en el primer partido de Liga y nos enfrentamos a un rival con mucha gasolina, muy fresco, en un estadio con unas buenas dimensiones para jugar, con calor, con la tensión del estreno. Fue el típico partido que si queda 1-0 pues queda 1-0 y no pasa nada, pero creo que sólo en dos acciones, una con un pelotazo que lo corrió su delantero y otra en un gol que fue anulado porque estaba en fuera de juego, no me atrevo a decir que tuvieran cinco tiros o no dominaran. Nosotros también las tuvimos al final en una contra de Heredia, en un tres para dos, y a balón parado con el remate de Tamayo al poste. De haber estado más certeros, hubiese cambiado la película y eso es lo que voy a intentar que no pase más".

Apostó por su once tipo de la recta final de pretemporada y realizó muy pronto el cambio de Javi Casares por Jojo. Masegosa lo justifica alegando cansancio físico por parte del atacante xerecista. "Javi hizo un gran esfuerzo durante cincuenta minutos y por sus condiciones tiene que estar fresco para ser determinante en el juego y en el partido. Si él lo intenta tres veces y no se va en ese uno contra uno y le cuesta es porque está cansado. El cambio fue por eso, para que sus compañeros no notasen tanto el desgaste. Al principio, tanto Jorge Herrero como Álex Colorado y los dos banda hicieron el esfuerzo para no ser uno menos pero luego también cada vez les iba a costar más, de ahí que sacara a Jojo, un hombre que nos dio fuerza y capacidad para robar y poder montar una contra para aprovechar mejor los espacios".