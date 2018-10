Masegosa "Sería un error pecar de exceso de confianza"

"El peor error que podemos cometer es el exceso de confianza. Veo a mi equipo con potencial para ganarle al Guadalcacín, mentiría si digo lo contrario, pero si tenemos un exceso de confianza nos puede ganar cualquiera, eso pasa en el fútbol". Así resumió Pepe Masegosa, técnico del XDFC, sus sensaciones de cara al derbi de hoy. Además, advirtió: "Tendremos que hacer un partido muy serio y mantener la misma actitud que en Ceuta. El Guadalcacín se merece que tengamos la misma actitud que en Ceuta, hay que tenerle el mismo respeto. Podemos ganar y tenemos potencial para ganar pero si no jugamos igual no lo vamos a ganar fácilmente".

El sevillano también recordó de cara a esta cita que "el partido de Ceuta ya pasó, lo jugamos bien, buscamos soluciones, hicimos los cambios que entendíamos que había que hacer y cambiamos un poco la imagen que veníamos ofreciendo fuera de casa. Pero eso ya es pasado, ahora tenemos que cambiar otra vez la idea porque todo para todos los campos no funciona, no es lo mismo jugar con el Ceuta que con el Guadalcacín. En ello hemos trabajado en estos pocos días, ya que la semana es atípica por los dos partidos tan seguidos que tenemos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a hacer cambios, claro".

Respecto a las variantes y los cambios, Masegosa optará casi con toda seguridad por dar minutos a futbolistas que han tenido menos presencia en los onces hasta ahora, aunque no lo confirma. "Primero, vamos a sacar adelante el partido frente al Guadalcacín y luego ya veremos si tenemos que hacer rotaciones. Este partido hay que ganarlo y luego pensaremos en el Algeciras. Jugarán los futbolistas que estén en mejores condiciones para hacerlo. Ante el Guadalcacín disputaremos tres puntos que tienen el mismo valor que los tres de Ceuta. No podemos volvernos locos ni pensar en muchos cambios porque entonces cometeríamos el error que no quiero que los jugadores comentan, dar el partido por ganado sin disputarlo. Si no se hacen rotaciones no se hacen, aunque eso no quiere decir que no salgan futbolistas que no vienen jugando".

El meta Juan Flere ha llegado a la plantilla por la larga lesión de Camacho. Sobre el joven portero, el técnico azulino comenta que "hemos firmado a un portero joven, con cualidades y que viene a esperar su momento y cuando le llegue tendrá que hacerse portero y hacerlo bien. Vamos a darle tranquilidad y su tiempo para que se asiente en el equipo y repartir responsabilidades. Marrufo se encuentra bien, no he hablado con él nada especial esta semana, como no lo hice después de Lebrija".