Masegosa "Tenemos que finiquitar antes los partidos"

Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC, basó casi toda la rueda de prensa tras el partido que le dio a los azulinos la tercera victoria consecutiva en lanzar un par de ideas: hay que cerrar antes los partidos para evitar sufrimientos innecesarios y todos los integrantes del equipo (los 16 de campo más los dos porteros) tienen que estar enchufados.

El entrenador azulino explicó cómo vio el encuentro ante el Cabecense: "Sinceramente, creo que jugando como jugamos, proponiendo como proponemos, y por las ocasiones que se crean, tenemos que sufrir un poco menos porque si el marcador está así, los equipos siempre están metidos en los partidos. La asignatura pendiente está claro que es finiquitar los partidos. La lectura positiva es que seguimos creciendo en nuestra idea de juego, con victoria, y ante un rival que es competitivo y que pelea mucho".

Somos pocos jugadores pero estoy satisfecho con la plantilla que tengo, no hay debate ni historia"

Al técnico se le pudo ver en algunas fases del partido enfadado. Lo explicó así: "Exactamente no había nada en concreto. Posiblemente fueron acciones puntuales que habíamos hablado que no podían pasar. Veníamos desde la semana pasada pensando o trabajando en que debíamos de estar más juntos cuando no tenemos la pelota y quizá eso ha sido uno de los cabreos porque no mejorábamos con el transcurso de las jornadas. También, que ves que van pasando las jugadas, que no terminamos de hacer el segundo y que en cualquier acción puntual ellos se podían meter en el partido y nos podían quitar los puntos que ya teníamos conseguidos".

Tras la lesión de Adri, Masegosa dio entrada a Rodri y negó que fuese con la intención de contener el juego del Cabecense: "El cambio ha sido para dar un paso adelante, no un paso para atrás; ha sido para intentar hacer el segundo gol. Podía haber hecho perfectamente el cambio de Regino y meterlo de pivote porque ha jugado en esa posición más veces. La idea de partido que hemos tenido creo que ha sido perfecta, lo único que tenemos que intentar es acabar las ocasiones porque si no se crea una atmósfera de que no terminamos de cerrar el partido y el rival te puede hacer daño en cuaquier momento. Es la asignatura pendiente de los dos últimos partidos en casa".

El preparador azulino tambiéns e refirió a la línea de juego que está llevando su equipo y no cree que bajara la intensidad en la última media hora: "Hemos aguantado mucho más, es normal que el juego no sea tan fluido por el esfuerzo físico que se hace, pero hemos alargado bastante el buen juego. Cambiamos un poco en los últimos minutos metiendo a los dos delanteros y pusimos a los extremos a pierna natural para sacar centros y hemos hecho otras variantes de lo que hicimos en el primer tiempo. Estoy satisfecho de la evolución que estamos teniendo pero no hemos hecho nada, queda un mundo y la línea que hay que tener es ésta, que todo el mundo tiene que estar enchufado, todo el mundo es importante y todo el mundo va a tener su momento"

Posteriormente, el técnico xerecista elogió a sus futbolistas: "Estoy muy satisfecho con el rendimiento de todos los jugadores y tenemos que tener una cosa clara: todos los jugadores de la plantilla tienen que estar al cien por cien. Hoy -ayer para el lector- un jugador que venía jugando todos los partidos como es Adri no podía seguir y tiene que salir otro. Ahora, Camacho ha tenido un golpe y ha tenido que salir Marrufo. Esto lo que nos dice es que somos pocos, 16 jugadores de campo más los dos porteros, y tenemos que estar todos enchufados porque el partido requiere del esfuerzo de todos los jugadores".

Entonces, se le pregunto por fichajes y si la plantilla es demasiado corta. Masegosa cortó de raíz cualquier atisbo de duda: "Estoy satisfecho con la plantilla que tengo, no hay debate ni hay historia, sólo digo que con 16 jugadores de campo juegan 10 y en el transcurrir de las jornadas juegan todos y por eso tienen que estar muy enchufados y preparados porque el equipo lo necesita".

Sí reconoció que la victoria salió "un poco cara" por las lesiones de Camacho y Adri. "Sale un poco cara, por eso digo que todos tenemos que estar disponibles para el Xerez y eso implica trabajar mucho durante la semana, incluso en la semana que no voy a jugar. ¿Por qué? Porque eso da la vuelta a la tortilla y la semana siguiente tienes que jugar. Es un poco cara pero si los que salen están igual de bien, digamos que aliviamos un poco la pena". De cualquier forma, aseguró que "no es ningún aviso, sino la la realidad. Yo creo que todos, incluso el entrenador, pueden dar más. Porque creo en la exigencia. Es más, el entrenador es el primero que tiene que dar más. No estoy avisando a nadie. Es habitual que quien no juega o no entra en la convocatoria entre en desánimo pero ese desánimo tiene que durar doce horas, les pasa a los grandes; y mañana, cuando empiece a entrenar tiene que ser un animal. Pero no es un aviso a nadie, si quiero avisar a alguien no tardo ni dos minutos en avisarlo. Esto es fútbol, somos 16 de campo y dos porteros y todos tenemos que estar muy activos porque la Liga es muy larga y acabamos de empezar".