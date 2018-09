Masegosa "La primera parte del equipo ha sido inmaculada"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, valoró el esfuerzo que realizó su equipo en una segunda mitad en la que le tocó sufrir después de jugar una primera parte "inmaculada" en la que sus pupilos merecieron irse con un resultado mayor del 0-2. El entrenador sevillano aseguró que condicionó "mucho más" el penalti "que se inventó el árbitro" que supuso el 1-2 del Arcos que los dos regalos de la defensa local que significaron los dos goles de los azulinos.

El técnico resumió así el partido: "Hemos hecho un partido desde el inicio muy serio, controlando los aspectos claves que ellos tienen, sabiendo controlar a un equipo que es intenso a la hora de presionar, y hemos sabido manejar los tiempos del partido en el primer período; creo que la primera parte es inmaculada". Así, dijo que "no creo que condicione el primer gol, lo que condiciona el partido es que el árbitro mete al Arcos en el partido con un penalti que se inventa", apuntó. Y es que a Masegosa no le gustó la actuación del colegiado: "Si nos pitan los penaltis que nos han hecho igual el sufrimiento es menos y si no pita el que se ha inventado igual también sufrimos un poco menos. El árbitro les ha metido en el partido de todas todas".

No nos podemos desviar porque se haya ganado al San Roque y al Arcos, cometeríamos un error gravísimo"

Luego, el míster azulino añadió: "Hemos visto un Xerez muy sólido y muy fluido en la primera parte y un Xerez sabiendo que en todos los campos de Tercera División para sacar puntos hay que defender. ¿Que nos hubiese gustado acabar alguna contra más o tener ese puntito más de fluidez? Creo que el calor y el esfuerzo físico nos ha pasado una gran factura".

Masegosa aseguró que "la primera parte del otro día en casa" contra el San Roque de Lepe fue mejor que la de ayer en el Barbadillo y "si metemos el 1-3 en la segunda parte igual hubiéramos tenido esa fluidez que tuvimos en la primera a la hora de juego, pero los partidos no salen como tú quieres. Valoro mucho la implicación defensiva, la capacidad de defender un resultado y en definitiva ser capaz de aguantar el empuje de un equipo".

En la buena línea de todo el equipo, se le preguntó por el debut de Adrián Gallardo, que definió a la perfección haciendo el 0-2: "Ha demostrado cuáles son sus cualidades, ha aportado en la salida de balón, en la circulación e incluso diría que ha estado más activo que de costumbre en el juego aéreo; ha estado en la tónica de todo el equipo, bastante bien".

Masegosa apostó por un once similar al que derrotó al San Roque, con la salvedad de Adrián Gallardo por el lesionado Casares: "Cuando algo funciona hay que intentar estorbar poquito y cuando no funciona se intenta cambiar la dinámica. Mientras la situación vaya bien esos cambios de cuatro o cinco jugadores en mí no lo vais a ver. Sí uno o dos o alguna modificación puntual por el rival. Pero hay que ver dónde estábamos antes del partido con el San Roque de Lepe y dónde estamos ahora. Hemos sabido navegar en una situación complicada". Y es que después de dos victorias seguidas se puede trabajar con más tranquilidad: "Si yo decía que después de dos jornadas quedaba una barbaridad ahora queda la misma barbaridad. Lo que tenemos es que seguir en la misma línea en la que estuvimos la semana siguiente a Utrera. Si después de aquel partido dijimos que había que apretar, buscar soluciones y seguir mejorando ahora no me desvío ni un milímetro. Hay que seguir mejorando. Creo que no nos podemos desviar porque hayamos ganado a un equipo bueno como es el San roque de Lepe y en un campo complicado como es Arcos, creo que nos equivocaríamos y cometeríamos un error gravísimo. Pero sí es verdad que dos victorias te traen un poquito más de sosiego, más tranquilidad y la gente cree más y los mensajes calan más".