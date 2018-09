Masegosa quiere la versión de la primera parte contra el San Roque

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez Deportivo FC, espera un escenario concreto este mediodía: "Creo que nos vamos a encontrar siempre dos contextos distintos esta temporada: uno fuera de casa y otro en casa, completamente distintos. En casa nos vamos a encontrar equipos que vienen motivados por el escenario, porque vienen a jugar a Chapín, a un entorno muy bonito, totalmente distinto de todos los campos de esta categoría, y nosotros un poco más aclimatado a las dimensiones, al juego... Y fuera de casa nos vamos a encontrar equipos intensos, quizá tengamos un poco el reflejo del año pasado, esa forma de competir. La ventaja es que ya no nos coge de sorpresa y por lo tanto sabemos cuáles son las condiciones que nos vamos a encontrar. A partir de ahí nosotros sabemos que tenemos que centrarnos mucho en ser competitivos, en ser ganadores en los duelos individuales y evidentemente en seguir mostrando la versión que mostramos el domingo pasado, sobre todo en la primera parte".

El rival de hoy, el Arcos, le parece al preparador azulino un equipo "muy intenso, con gente joven, gente que dentro de la categoría lleva acumulados minutos. Ha sido capaz de ganar en Ceuta, de sacar el partido de casa contra el Cabecense, perder en Lebrija 1-0 entra dentro de los resultados que está teniendo, que creo que son buenos".

En Arcos dan al Xerez DFC el papel de favorito y su técnico, Pepe Bermúdez, afirma que tiene la mejor plantilla de la categoría: "Es un poco la tónica habitual que escuchamos pero bueno, creo que esas declaraciones, no solo las de Pepe Bermúdez sino las de cualquier entrenador, están buscando un poco gestionar sus emociones, traspasarlas al rival, me parece bien. Estoy de acuerdo con él en que tengo una plantilla espectacular, estoy de acuerdo en que tengo los mejores jugadores y ojalá todo eso se traduzca en que podemos ganar el partido".

Javi Casares -además de Bonilla- es la única baja que tiene Masegosa, que pide paciencia al delantero: "Se tiene que tranquilizar, se va a poner bien y le va a dar muchos puntos al Xerez desde la tranquilidad. Por lo tanto, no lo voy a forzar en nada para que esté lo antes posible, que vaya por unos cauces normales, vamos a intentar quitarle un poco de presión y responsabilidad a un jugador que es muy bueno, que lo necesitamos a muerte pero dentro del contexto que es uno más del grupo".

Esa presión o exceso de responsabilidad entiende Masegosa que ha atenazado al equipo en las dos primeras jornadas y por eso el técnico azulino habla de bajar las expectativas en este comienzo de competición: "Sí, por eso lo he dicho, porque creo que tenemos que repartir un poco la responsabilidad dentro del grupo. Primero, el que más responsabilidad tiene que tener soy yo, y hay que quitársela a los jugadores. Los jugadores tienen que jugar el partido, no tienen que ganar el partido solos, tienen que mostrarse como son pero dentro de una lógica. Yo he notado que las dos primeras jornadas los jugadores querían, necesitaban verse que eran muy ganadores en los duelos, necesitaban verse que eran muy superiores y eso no es así, eso es irreal: lo podrán hacer en momentos puntuales pero eso no puede ser una carga. Entonces, vamos a gestionar eso porque creo que nos irá mucho mejor. El simple hecho de que el entrenador del Arcos diga que somos mejores pues un poco va por ahí: sí, somos mejores pero eso no tiene que significar que el Arcos no pueda hacer jugadas que nos hagan peligro o que tengamos que ser ganadores en todos los duelos, no. Tenemos que jugar un partido de fútbol y tenemos que ser consecuentes, que las cosas no son tan fáciles: hay que luchar, hay que madurar los partidos y hay que darle un poco más de naturalidad a este inicio de liga, que creo que la semana del San Roque lo hemos hecho y el equipo salió completamente distinto en cuanto al juego, a las acciones, y no creo que en siete días un jugador cambie la forma física ni cambie muchas cosas. Creo que se cambia un poco la tensión con la que se juega y ahí creo que entran mucho las expectativas. Creo que tenemos que bajar un poco las expectativas para poder crecer".

El técnico explicó que ubicar a Juan Gómez en el lateral izquierdo no es un recurso puntual sino una opción ya prevista en la confección de la plantilla: "Ya cuando lo firmamos era uno de los motivos, lo firmamos porque lo podía hacer de lateral zurdo y de interior zurdo. De hecho es el único zurdo que puede jugar de lateral en la plantilla; después tenemos a Regino, Padilla y Marcelo, que lleva mucho tiempo jugando en la izquierda. Pero zurdo en sí solo le tenemos a él, y le firmamos por esa polivalencia que tiene. No es un invento de ahora, es de la planificación de la plantilla".