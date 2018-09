Rafa Mateos, con Donando Vidas al Desafío Doñana

La alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, recibía ayer en el Ayuntamiento al deportista jerezano Rafa Mateos, que ha asistido junto al presidente de la Fundación 'Donando Vidas', Eduardo Ragel. El presidente de la Fundación ha presentado los proyectos realizados para promover las donaciones de órganos a través del desarrollo de gestas deportivas que publiciten esta causa solidaria.

Así, Ragel ha explicado a la regidora el empuje que ha tenido en Jerez la donación de órganos gracias a las pruebas que ha desarrollado deportistas como Humberto Otero y Juan Manuel Soto, que hace unos días completó un maratón a nado en las piscinas del Club Nazaret. Igualmente, ha agradecido que Rafael Mateos, deportista ultraman de reconocido prestigio, haya dedicado su publicidad principal a la Fundación Donando Vidas en su indumentaria. Al término de la reunión, Ragel ha entregado a la alcaldesa y a Rafael Mateos una camiseta de competición de la Fundación así como sendos emblemas.

La alcaldesa ha subrayado "el gran trabajo que está realizando Eduardo Ragel como responsable de esta Fundación que ha creado a partir de una experiencia personal y que demuestra su generosidad en el fomento del número de donantes. Igualmente, es un orgullo para Jerez contar con deportistas como Rafael Mateos que, al igual que Juanma Soto o Humberto Otero siempre tienen en mente esta causa solidaria en cada una de sus gestas deportivas".

En vísperas del Desafío Doñana, prueba que se celebra hoy, la teniente de alcaldesa ha deseado "toda la suerte del mundo a Rafa Mateos para que cumpla con su objetivo en esta prestigiosa prueba así como al resto de participantes jerezanos que allí se darán cita".

Por su parte, Rafa Mateos ha explicado que "ha sido muy positiva e importante esta recepción porque así hemos podido explicar a la la alcaldesa la labor de la Fundación Donando Vidas, que para mí es la primera baza en mis pruebas. No sabemos lo necesaria que es la donación hasta que no conocemos ese mundo, por lo que todas las pruebas que haga siempre voy a llevar su mensaje en el pecho, donde están los órganos de la vida. Llevo la Fundación por bandera junto a otros patrocinadores. Tras hacer el ultraman, que es la prueba estrella del triatlón, creo que he cumplido uno de mis sueños. También he realizado cinco ironman consecutivos y las amistades que hago y las experiencias que tengo son lo que más valoro".

En cuanto a las expectativas para el Desafío Doñana, el triatleta jerezano afirma que "estamos como los toreros, mirando el tiempo. La lluvia es peligrosa para el tramo de bicicleta y ahí estaré con más cautela para darlo todo en el tramo de carrera a pie por la playa, que es mi especialidad y siempre con Donando Vidas por bandera. He avanzado en bicicleta gracias al Club Triatlón Xerez y a Triki-Man, pero mi especialidad es correr y lo voy a dar todo".